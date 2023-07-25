Fenerbahçe'den tarihe geçecek transfer çalımı hazırlığı! 4 yıldız için seferberlik ilan edildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri bugün... Yaz transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de plan değişti. Başkan Ali Koç'un yeni transfer politikası devreye alındı. Zaha'nın Galatasaray'a transfer olmasaıyla rakibinden büyük bir transfer çalımı yiyen sarı lacivertli yönetim, 4 yıldız için harekete geçti. Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan dört futbolcu için harekete geçen sarı kanarya, ses getirecek transferler için seferberlik ilan etti.

Giriş Tarihi: 25.07.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 10:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL