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Fenerbahçe'den tarihe geçecek transfer çalımı hazırlığı! 4 yıldız için seferberlik ilan edildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri bugün... Yaz transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de plan değişti. Başkan Ali Koç'un yeni transfer politikası devreye alındı. Zaha'nın Galatasaray'a transfer olmasaıyla rakibinden büyük bir transfer çalımı yiyen sarı lacivertli yönetim, 4 yıldız için harekete geçti. Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan dört futbolcu için harekete geçen sarı kanarya, ses getirecek transferler için seferberlik ilan etti.

Giriş Tarihi: 25.07.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 10:12
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Fenerbahçe’den tarihe geçecek transfer çalımı hazırlığı! 4 yıldız için seferberlik ilan edildi
Transferde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hem Galatasaray'a hem de Beşiktaş'a çalım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe’den tarihe geçecek transfer çalımı hazırlığı! 4 yıldız için seferberlik ilan edildi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken, transfer için de yoğun mesai harcıyor.
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Fenerbahçe’den tarihe geçecek transfer çalımı hazırlığı! 4 yıldız için seferberlik ilan edildi
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, uzun süre peşinden koştuğu Wilfried Zaha'yı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.
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Fenerbahçe’den tarihe geçecek transfer çalımı hazırlığı! 4 yıldız için seferberlik ilan edildi
Galatasaray'ın transfer çalımını taraftarlarına unutturmak isteyen sarı-lacivertliler çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, yine ezeli rakiplerinin gündeminde olan 4 yıldız için girişimlere başladı.
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Fenerbahçe’den tarihe geçecek transfer çalımı hazırlığı! 4 yıldız için seferberlik ilan edildi
İşte Fenerbahçe'nin transfer girişimleri ve tüm ayrıntılar...