Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'nun kankası geliyor! Milli yıldız için transfer operasyonu! İsmail Kartal görüşmeyi doğruladı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yaşayarak 10 yıllık hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde de bombaları peş peşe patlatıyor. Wilfried Zaha transferiyle Galatasaray'dan çalım yiyen sarı-lacivertliler sağ kanat için Edin Dzeko'nun Roma'dan takım arkadaşı olan milli yıldız Cengiz Ünder için harekete geçti. Transfer operasyonunu gizli yürüten sarı-lacivertlilerin anlaşma noktasında olduğu öğrenildi. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal de Cengiz Ünder ile transfer görüşmeleri yapıldığını doğruladı.