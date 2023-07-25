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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'nun kankası geliyor! Milli yıldız için transfer operasyonu! İsmail Kartal görüşmeyi doğruladı

Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'nun kankası geliyor! Milli yıldız için transfer operasyonu! İsmail Kartal görüşmeyi doğruladı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yaşayarak 10 yıllık hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde de bombaları peş peşe patlatıyor. Wilfried Zaha transferiyle Galatasaray'dan çalım yiyen sarı-lacivertliler sağ kanat için Edin Dzeko'nun Roma'dan takım arkadaşı olan milli yıldız Cengiz Ünder için harekete geçti. Transfer operasyonunu gizli yürüten sarı-lacivertlilerin anlaşma noktasında olduğu öğrenildi. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal de Cengiz Ünder ile transfer görüşmeleri yapıldığını doğruladı.

Giriş Tarihi: 25.07.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 16:37
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Fenerbahçe’ye Edin Dzeko’nun kankası geliyor! Milli yıldız için transfer operasyonu! İsmail Kartal görüşmeyi doğruladı

Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Fenerbahçe’ye Edin Dzeko’nun kankası geliyor! Milli yıldız için transfer operasyonu! İsmail Kartal görüşmeyi doğruladı

Kadrosuna birçok yıldız ismi kazandıran sarı lacivertliler, Zaha çalımı sonrası çalışmalarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe’ye Edin Dzeko’nun kankası geliyor! Milli yıldız için transfer operasyonu! İsmail Kartal görüşmeyi doğruladı

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı lacivertliler, ses getirecek bir transfere imza atmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

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Fenerbahçe’ye Edin Dzeko’nun kankası geliyor! Milli yıldız için transfer operasyonu! İsmail Kartal görüşmeyi doğruladı

SZALAI TRANSFERİ DE AÇIKLANDI
Uzun süredir peşinden koştuğu Wilfred Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, Attila Szalai'yi de Hoffenheim'e sattı.

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Fenerbahçe’ye Edin Dzeko’nun kankası geliyor! Milli yıldız için transfer operasyonu! İsmail Kartal görüşmeyi doğruladı

12.3 MİLYONA GİTTİ
Fenerbahçe, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin 12 milyon 300 bin avro bonservis bedeliyle Alman ekibi Hoffenheim'a transfer olduğunu açıkladı.