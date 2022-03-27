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Galatasaray seçime gidiyor! Yeni başkan kim olacak? İlk isim adaylığını açıkladı | Fatih Terim detayı dikkat çekti
Galatasaray'da 2022 olağan mali genel toplantısında Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi. 30 gün içerisinde seçime gidecek olan sarı kırmızılılarda Burak Elmas yeniden başkan adayı olamayacak. Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı ise merak konusu olurken, ilk isim adaylığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 27.03.2022 13:36Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 13:59