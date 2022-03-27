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Haberler Galeri Galatasaray seçime gidiyor! Yeni başkan kim olacak? İlk isim adaylığını açıkladı | Fatih Terim detayı dikkat çekti

Galatasaray seçime gidiyor! Yeni başkan kim olacak? İlk isim adaylığını açıkladı | Fatih Terim detayı dikkat çekti

Galatasaray'da 2022 olağan mali genel toplantısında Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi. 30 gün içerisinde seçime gidecek olan sarı kırmızılılarda Burak Elmas yeniden başkan adayı olamayacak. Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı ise merak konusu olurken, ilk isim adaylığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.03.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 13:59
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Galatasaray seçime gidiyor! Yeni başkan kim olacak? İlk isim adaylığını açıkladı | Fatih Terim detayı dikkat çekti

Galatasaray'da 2022 Olağan Mali Genel Kurul'da Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi. 30 gün içerisinde seçime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar'da Burak Elmas yeniden başkan adayı olamayacak. Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı ise merak konusu oldu. İşte Sarı-Kırmızılı camiada başkanlığa aday olması beklenen isimler ve son dakika haberinin detayları...

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Galatasaray seçime gidiyor! Yeni başkan kim olacak? İlk isim adaylığını açıkladı | Fatih Terim detayı dikkat çekti

Galatasaray'da 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda Galatasaray Spor Kulübü 90. Yönetim Kurulu'nun (Başkan Burak Elmas dönemi), 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi mali yönden ibra edilirken; idari yönden ibra edilmedi.

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Galatasaray seçime gidiyor! Yeni başkan kim olacak? İlk isim adaylığını açıkladı | Fatih Terim detayı dikkat çekti

BURAK ELMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, tüzük gereği seçime gideceklerini açıkladı. Elmas seçimde aday olamayacak.

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Galatasaray seçime gidiyor! Yeni başkan kim olacak? İlk isim adaylığını açıkladı | Fatih Terim detayı dikkat çekti

Burak Elmas, "Bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Tüzüğümüzün gereğince, önümüzdeki hafta verdiğiniz kararı yürürlüğe sokacağız. Galatasaray'ı birleştirme çabalarımızın, en azından arzumun bir adım bile ilerlemiş olmadığını görmekten dolayı çok üzgünüm. Son derece duygusal, Galatasaray'ı çok seven bir insanım. Başkanlık, yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil. Kısa sürede birçok şeyi tecrübe ettim. Galatasaray değerlerini hiçbir zaman rencide etmemeye, hizmet etmeye çaba gösterdim.

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Galatasaray seçime gidiyor! Yeni başkan kim olacak? İlk isim adaylığını açıkladı | Fatih Terim detayı dikkat çekti

Genç arkadaşlarımın üzüntüsünü görmek beni çok üzdü. Demek ki onlara çok ümit vermişim. Size yalan söylemedim. Galatasaray'ın buradan çıkabileceğine inandığım için bunları söyledim. Bunların hepsi için çalışıyorum. Benim de hayal kırıklıklarım var. Bazen gece yastığa kafamı koyduğumda o kadar sinirleniyorum ki... Yapmak istediğimiz şeyleri yapmak o kadar kolay değil. Herkesin bir fikri var. Her şeye bir görüş ve eleştiri var.