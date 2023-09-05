HaberlerGaleriFilenin Sultanları Avrupa zaferini doyasıya kutladı! Melissa Vargas "Malatya bulunmaz eşin" türküsüyle coştu! İşte o anlar...
Filenin Sultanları Avrupa zaferini doyasıya kutladı! Melissa Vargas "Malatya bulunmaz eşin" türküsüyle coştu! İşte o anlar...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonluğunu vatandaşlarla birlikte şölen eşliğinde kutladı. Takımın yıldız ismi Melissa Vargas'ın "Malatya bulunmaz eşin" türküsü eşliğinde dans etmesi eğlenceli görüntüler oluşturdu. İşte zaferi doyasıya kutlayan Milli yıldızlarımızın kareleri…
Giriş Tarihi: 05.09.2023 03:22Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 03:50