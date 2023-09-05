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Filenin Sultanları Avrupa zaferini doyasıya kutladı! Melissa Vargas "Malatya bulunmaz eşin" türküsüyle coştu! İşte o anlar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonluğunu vatandaşlarla birlikte şölen eşliğinde kutladı. Takımın yıldız ismi Melissa Vargas'ın "Malatya bulunmaz eşin" türküsü eşliğinde dans etmesi eğlenceli görüntüler oluşturdu. İşte zaferi doyasıya kutlayan Milli yıldızlarımızın kareleri…

Giriş Tarihi: 05.09.2023 03:22 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 03:50
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Filenin Sultanları Avrupa zaferini doyasıya kutladı! Melissa Vargas Malatya bulunmaz eşin türküsüyle coştu! İşte o anlar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'nin göğsünü yeniden kabarttı. Milliler, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile kozlarını paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Filenin Sultanları Avrupa zaferini doyasıya kutladı! Melissa Vargas Malatya bulunmaz eşin türküsüyle coştu! İşte o anlar...

Yurt genelinde tek solukta takip edilen maç, çekişmeli geçti. Maçın kazananı yeniden Filenin Sultanları oldu.

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Filenin Sultanları Avrupa zaferini doyasıya kutladı! Melissa Vargas Malatya bulunmaz eşin türküsüyle coştu! İşte o anlar...

Yurt genelinde coşkulu bir hava hakimken, milliler bugün yurda döndü. İstanbul'da yapılan kutlamalarda milliler, kendi seçtikleri şarkılarla tek tek sahneye geldi.

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Filenin Sultanları Avrupa zaferini doyasıya kutladı! Melissa Vargas Malatya bulunmaz eşin türküsüyle coştu! İşte o anlar...

Sultanların ardından sahneye Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Akif Üstündağ çıktı.

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Filenin Sultanları Avrupa zaferini doyasıya kutladı! Melissa Vargas Malatya bulunmaz eşin türküsüyle coştu! İşte o anlar...

VARGAS "MALATYA BULUNMAZ EŞİN" TÜRKÜSÜYLE COŞTU

Başkan Üstündağ'ın çıkışında çalan "Malatya bulunmaz eşin" türküsüne sporcular da eşlik etti.