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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Miha Zajc bilmecesi! Yıldız isim için Yunan basınından flaş iddia

Fenerbahçe'de Miha Zajc bilmecesi! Yıldız isim için Yunan basınından flaş iddia

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da kadro planlamasını yapıyor. Sarı-lacivertlilerde gönderilecek isimler netleşirken, yıldız ismin de takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Yunan basını, başarılı ismin Panathinaikos'la görüştüğünü yazdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 16:06
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Fenerbahçe’de Miha Zajc bilmecesi! Yıldız isim için Yunan basınından flaş iddia

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

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Fenerbahçe’de Miha Zajc bilmecesi! Yıldız isim için Yunan basınından flaş iddia

Sarı-lacivertli takımda, geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Sloven yıldız Miha Zajc...

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Fenerbahçe’de Miha Zajc bilmecesi! Yıldız isim için Yunan basınından flaş iddia

Teknik direktör Jorge Jesus'un az süre vermesinden rahatsız olan başarılı ismin, sezon sonunda ayrılmak istediği ifade ediliyor.

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Fenerbahçe’de Miha Zajc bilmecesi! Yıldız isim için Yunan basınından flaş iddia

Zajc'la ilgili Yunan basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe’de Miha Zajc bilmecesi! Yıldız isim için Yunan basınından flaş iddia

Yunan basınından Novasports TV'de yer alan habere göre Panathinaikos, Miha Zajc ile bir görüşme gerçekleştirdi.