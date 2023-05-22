22 Mayıs 2023, Pazartesi
Fenerbahçe'de Miha Zajc bilmecesi! Yıldız isim için Yunan basınından flaş iddia
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da kadro planlamasını yapıyor. Sarı-lacivertlilerde gönderilecek isimler netleşirken, yıldız ismin de takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Yunan basını, başarılı ismin Panathinaikos'la görüştüğünü yazdı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.05.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 16:06
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