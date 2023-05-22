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Galatasaray'da Icardi'ye 3 alternatif! Arjantinli yıldız olmazsa transferde bomba patlayacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluğa 1 adım uzakta olan Galatasaray'da son haftalara damga vuran isim Mauro Icardi oldu. Arjantinli süper starın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, olumsuz bir duruma karşı Icardi'nin alternatiflerini de belirledi. İşte o adaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 13:04
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Galatasaray’da Icardi’ye 3 alternatif! Arjantinli yıldız olmazsa transferde bomba patlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen Galatasaray, mutlu sona bir adım daha yaklaştı.

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Galatasaray’da Icardi’ye 3 alternatif! Arjantinli yıldız olmazsa transferde bomba patlayacak

Ligde bir sonraki karşılaşmasında Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılar, 3 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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Galatasaray’da Icardi’ye 3 alternatif! Arjantinli yıldız olmazsa transferde bomba patlayacak

Galatasaray'ın bu sezonuna damga vuran isim Mauro Icardi oldu.

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Galatasaray’da Icardi’ye 3 alternatif! Arjantinli yıldız olmazsa transferde bomba patlayacak

Sezon başında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'den kiralanan yıldız futbolcu için bonservis yoklaması yapılacak.

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Galatasaray’da Icardi’ye 3 alternatif! Arjantinli yıldız olmazsa transferde bomba patlayacak

Icardi'yi kalıcı olarak renklerine bağlamak isteyen Aslan, olası bir olumsuzluk durumunda ise alternatiflerini belirledi.