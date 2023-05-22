Galatasaray'da Icardi'ye 3 alternatif! Arjantinli yıldız olmazsa transferde bomba patlayacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluğa 1 adım uzakta olan Galatasaray'da son haftalara damga vuran isim Mauro Icardi oldu. Arjantinli süper starın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, olumsuz bir duruma karşı Icardi'nin alternatiflerini de belirledi. İşte o adaylar...