06 Ocak 2025, Pazartesi
Galatasaray Leroy Sane'yi bitirebilecek mi? Transferde bomba gelişme
Süper Lig'de 17 maçta topladığı 47 puanla Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Bu doğrultuda Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane ile iletişime geçen sarı-kırmızılılar sezon sonu bonservisi elinde olacak ismi kadroya katabilmek için çalışma başlatmıştı. Fransız basını da sarı-kırmızılı ekibin Sane'ye olan ilgisini doğrularken, Galatasaray için kötü bir gelişmeyi de aktardı.
Giriş Tarihi: 06.01.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:08