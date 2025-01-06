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Galatasaray Leroy Sane'yi bitirebilecek mi? Transferde bomba gelişme

Süper Lig'de 17 maçta topladığı 47 puanla Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Bu doğrultuda Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane ile iletişime geçen sarı-kırmızılılar sezon sonu bonservisi elinde olacak ismi kadroya katabilmek için çalışma başlatmıştı. Fransız basını da sarı-kırmızılı ekibin Sane'ye olan ilgisini doğrularken, Galatasaray için kötü bir gelişmeyi de aktardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:08
Galatasaray Leroy Sane’yi bitirebilecek mi? Transferde bomba gelişme

Üst üste 3. şampiyonluğunu hedefleyen Süper Lig devinde bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ bek, stoper, ve forvet takviyesi yapmayı planlayan Cimbom'da sürpriz bir kanat oyuncusu gündeme gelmişti.

Galatasaray Leroy Sane’yi bitirebilecek mi? Transferde bomba gelişme

Bayern Münih'ten ayrılması gündemde olan Leroy Sane için Galatasaray Yönetimi harekete geçmişti. Birçok önde gelen yabancı basın kuruluşu sarı-kırmızılıların bu transferde ciddi bir mesafe kat ettiğini iddia etmişti.

Galatasaray Leroy Sane’yi bitirebilecek mi? Transferde bomba gelişme

FRANSIZ BASININDAN KÖTÜ HABER
Ancak, bu kez tam tersi bir haber ortaya çıktı.

Galatasaray Leroy Sane’yi bitirebilecek mi? Transferde bomba gelişme

İLK TERCİHİ PREMIER LİG
News.dayfr.com'da yer alan ve kaynak olarka World of Sport'a dayandırılan habere göre; Leroy Sane olası bir ayrılıkta öncelikli seçenek olarak Premier Lig ekiplerini belirledi.

Galatasaray Leroy Sane’yi bitirebilecek mi? Transferde bomba gelişme

Ayrıntılarda, Galatasaray'ın Alman oyuncuya olan ilgisi de doğrulandı.

Galatasaray Leroy Sane’yi bitirebilecek mi? Transferde bomba gelişme

19 MAÇA ÇIKTI
Leroy Sane, bu sezon Bayern Münih formasını tüm kulvarlarda 19 resmi maçta terletti. 29 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 915 dakika sahada kaldı ve 5 gol, 1 asist üretmeyi başardı.

Galatasaray Leroy Sane’yi bitirebilecek mi? Transferde bomba gelişme

Alman devi ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.