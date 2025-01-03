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Galatasaray'da 4 veda! Hepsi ayrılıyor

Kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da ara transfer ve sezon sonunda ayrılacak bazı isimler netleşti. Teknik direktör Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı Nelsson ve Ziyech'in ocak ayında veda etmesi beklenirken, kadroya girmekte zorlanan Yusuf Demir'in de kiralık olarak ayrılması gündemde... Sezon sonunda ise kritik bir ismin veda edeceği öğrenildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 12:58 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 13:27
Galatasaray’da 4 veda! Hepsi ayrılıyor

Galatasaray'da ara transfer dönemine sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

Galatasaray’da 4 veda! Hepsi ayrılıyor

İşte Galatasaray'la yollarını ayırması beklenen isimler hakkında son gelişmeler..

Galatasaray’da 4 veda! Hepsi ayrılıyor

Sarı-kırmızılı ekipte ocak ayı ve sezon sonunda önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

Galatasaray’da 4 veda! Hepsi ayrılıyor

İLK AYRILIK NELSSON
Teknik Direktör Okan Buruk'un üzerini çizdiği ve kendisine takım aramaya başlayan Victor Nelsson'un ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor. Kiralık ya da bonservisiyle birlikte ayrılması beklenen Danimarkalı yıldızın gidişiyle birlikte yabancı kontenjanında da yer açılacak.

Galatasaray’da 4 veda! Hepsi ayrılıyor

İngiltere'den teklifler alan ve gitmeye sıcak bakan Nelsson'un kaderi ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

TERİM DE İLGİLENİYOR
Öte yandan Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Danimarkalı oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Galatasaray’da 4 veda! Hepsi ayrılıyor

ZIYECH UZATIYOR!
Forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya hazırlanan Hakim Ziyech, süreci uzatıyor. Sezon sonuna kadar olan alacaklarının büyük bir kısmını talep eden Faslı yıldızın tutumu ayrılık sürecini sekteye uğratırken yönetim yabancı kontenjanında yer açmak için elini hızlı tutmaya çalışıyor.

Galatasaray’da 4 veda! Hepsi ayrılıyor

Suudi Arabistan'dan teklif bekleyen Ziyech'in ismi İngiltere ve Fransa'dan bazı takımlarla anılıyordu.

Galatasaray’da 4 veda! Hepsi ayrılıyor

YUSUF DEMİR KİRALANACAK
Büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da beklenen seviyeye çıkamayan Yusuf Demir ara dönemde kiralık olarak ayrılacak.

Galatasaray’da 4 veda! Hepsi ayrılıyor

Süper Lig ve İsviçre'den oyuncuyla ilgilenen takımlar bulunurken, Yusuf göstereceği performansa göre Galatasaray'daki geleceğini de netleştirecek.

Galatasaray’da 4 veda! Hepsi ayrılıyor

MUSLERA'YA VEDA ZAMANI
Galatasaray forması altında 14. yılını tamamlamaya hazırlanan 38 yaşındaki Fernando Muslera ile sezon sonunda yollar ayrılıyor. Ülkesi Uruguay'da bir takım satın alan ve onunla ilgilenmek isteyen deneyimli eldiven, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından futbol kariyerine nokta koyacak.

Galatasaray’da 4 veda! Hepsi ayrılıyor

Galatasaray yönetimi ve taraftarlar da Muslera'ya yakışır bir veda yapmaya hazırlanıyor.