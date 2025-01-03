Galatasaray’da 4 veda! Hepsi ayrılıyor

ZIYECH UZATIYOR!

Forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya hazırlanan Hakim Ziyech, süreci uzatıyor. Sezon sonuna kadar olan alacaklarının büyük bir kısmını talep eden Faslı yıldızın tutumu ayrılık sürecini sekteye uğratırken yönetim yabancı kontenjanında yer açmak için elini hızlı tutmaya çalışıyor.