03 Ocak 2025, Cuma
Galatasaray'da 4 veda! Hepsi ayrılıyor
Kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da ara transfer ve sezon sonunda ayrılacak bazı isimler netleşti. Teknik direktör Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı Nelsson ve Ziyech'in ocak ayında veda etmesi beklenirken, kadroya girmekte zorlanan Yusuf Demir'in de kiralık olarak ayrılması gündemde... Sezon sonunda ise kritik bir ismin veda edeceği öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.01.2025 12:58 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 13:27