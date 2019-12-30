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Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Rize'de geceye damga vuran görüntü...

Süper Lig'in ilk devresinin son maçında Fenerbahçe Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Sarı lacivertliler zorlandığı maçta Deniz Türüç ve Jailson'un iki güzel golüyle galip ayrıldı. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçına damga vuran olay ise bambaşkaydı. Ocak ayı transfer döneminde hareketli dakikaların yaşanacağı sarı lacivertlilerde son kez kafilede yer alan bir de isim vardı.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 11:25
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Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Rize'de geceye damga vuran görüntü...

Sarı lacivertliler, rakiplerinin kazandığı haftada Rize'de mutlak galibiyet hedefindeydi. Maçı izlemek için tribündeki yerini alan Ali Koç ise durum 1-1 olunca mücadeleyi ayakta izlemeye başladı.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Rize'de geceye damga vuran görüntü...

Fenerbahçe'de maç sonu Semih Özsoy sert açıklamalar yaparken 'net penaltı' diye tanımladığı pozisyon 32. dakikada yaşandı. Isla'nın sağ kanattan ortasında Rizesporlu Abarhoun'la hava mücadelesine giren Muriqi, yerde kaldı.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Rize'de geceye damga vuran görüntü...

Fenerbahçe'nin golcüsü bu pozisyonda rakibinin kendisini eliyle ittiği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Rize'de geceye damga vuran görüntü...

'ALLAH'TAN HATAYI ÖRTTÜ'

Semih Özsoy, "Hakemler ne kritere göre atanıyor? Nelere bakılıyor? Kazandık bakalım hakeme maç verilecek mi? Allah'tan Jailson'un o muhteşem golü birçok hatayı da örttü. O gol olmasaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık." ifadeleriyle MHK'ye yüklendi.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Rize'de geceye damga vuran görüntü...

AHMET ÇAKAR: VAR DAVETİ DE GELMEDİ

Hakem Halil Umut Meler, oyun genelinde dört dörtlük maç yönetti ama öyle bir pozisyon var ki eğer Fenerbahçe puan kaybetseydi büyük problem olurdu.