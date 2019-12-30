Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Rize'de geceye damga vuran görüntü...

Süper Lig'in ilk devresinin son maçında Fenerbahçe Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Sarı lacivertliler zorlandığı maçta Deniz Türüç ve Jailson'un iki güzel golüyle galip ayrıldı. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçına damga vuran olay ise bambaşkaydı. Ocak ayı transfer döneminde hareketli dakikaların yaşanacağı sarı lacivertlilerde son kez kafilede yer alan bir de isim vardı.