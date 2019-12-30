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Beşiktaş yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu!

Süper Lig'in ilk devresini Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan Beşiktaş'ta Atiba ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı.Siyah-beyazlılarda gözler ara transfer dönemine çevrilirken, Kartal yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:30
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Beşiktaş yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu!
Beşiktaş yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu!

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. İlk yarıyı kayıpsız geçen Kartal'da gözler artık tamamen transfer dönemine çevrilmiş durumda.

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Beşiktaş yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu!
Beşiktaş yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu!

Transferde Abdullah Avcı'nın raporuna göre ilerleyen siyah-beyazlıların listesinde birçok yıldız bulunurken bir süredir hummalı bir çalışma vardı.

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Beşiktaş yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu!
Beşiktaş yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyen Beşiktaş, takımdaki eksik bölgeleri belirlerken transferde düğmeye bastı.

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Beşiktaş yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu!
Beşiktaş yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu!

Gençlerbirliği maçına Atiba Hutchinson damga vururken 3 asist 1 gol katkısı veren yıldız futbolcu parmak ısırtmıştı.

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Beşiktaş yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu!
Beşiktaş yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu!

Beşiktaş taraftarı Atiba'nın bu performansından oldukça memnun kalırken, tecrübeli futbolcunun yaşının 36 olması ilerleyen yıllar için bir soru işareti oluşturmuştu.