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Beşiktaş yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu!
Süper Lig'in ilk devresini Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan Beşiktaş'ta Atiba ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı.Siyah-beyazlılarda gözler ara transfer dönemine çevrilirken, Kartal yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu.
Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:30
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Beşiktaş yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu!
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Beşiktaş yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu!
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Beşiktaş yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu!
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Beşiktaş yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu!
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Beşiktaş yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu!