Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Süper Lig'de ilk devre dün oynanan maçlarla tamamlanırken, takımlar ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan Trabzonspor da ocak ayında takıma takviye yapmaya hazırlanan takımlar arasında yer aldı. Bordo mavililer, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan ismi kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.