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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Süper Lig'de ilk devre dün oynanan maçlarla tamamlanırken, takımlar ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan Trabzonspor da ocak ayında takıma takviye yapmaya hazırlanan takımlar arasında yer aldı. Bordo mavililer, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan ismi kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 12:18
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Süper Lig'in ilk devresinin bitiş düdüğü, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesi ile tamamlandı.

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Sivasspor ilk yarıyı 37 puan ile zirvede tamamlamayı başarırken onu 33 puanla Medipol Başakşehir ve 32 puanla Trabzonspor takip etti. 4 büyük kulüpten Fenerbahçe 4., Beşiktaş 5., Galatasaray ise 27 puanla ilk devreyi 7. sırada tamamladı.

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Ligde perdenin kapanmasının ardından kulüplerin, 17 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ikinci yarı öncesi, transfer hareketliliği başladı.

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

4 Ocak'ta başlayacak olan transfer tescil dönemi, özellikle ligin 4 büyük ekibi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor oldukça hareketli bir transfer sezonu geçirecek gibi görünüyor.

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Sezon başlangıcında olduğu gibi bazı isimlerde karşı karşıya gelen ligin dev ekiplerinden bu kez Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında kılıçlar çekildi.