13 Haziran 2022, Pazartesi
Fenerbahçe'de ikinci Krasic krizi! Mesut Özil belirsizliği
Son dakika haberine göre: Bugün sağlık kontrolleriyle sezonu açacak Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği sürüyor. Menajeri 2 yıllık sözleşmesinin olduğuna, Özil de takımda mutlu olduğuna vurgu yaparken, yeni teknik direktör Jesus da imza töreninde yönetimin kadro dışı kararının geçerli olduğuna dikkat çekti. İki tarafın nasıl bir strateji uygulayacağı merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 13.06.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 12:38
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7