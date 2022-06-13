13 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe'de ikinci Krasic krizi! Mesut Özil belirsizliği

Fenerbahçe'de ikinci Krasic krizi! Mesut Özil belirsizliği

Son dakika haberine göre: Bugün sağlık kontrolleriyle sezonu açacak Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği sürüyor. Menajeri 2 yıllık sözleşmesinin olduğuna, Özil de takımda mutlu olduğuna vurgu yaparken, yeni teknik direktör Jesus da imza töreninde yönetimin kadro dışı kararının geçerli olduğuna dikkat çekti. İki tarafın nasıl bir strateji uygulayacağı merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 13.06.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 12:38
  • 1
  • 7
Fenerbahçe’de ikinci Krasic krizi! Mesut Özil belirsizliği

Jorge Jesus ile yeni sezonu bugün sağlık kontrolleriyle açacak olan Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu Mesut Özil'in sarı lacivertli forma altındaki geleceği.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Fenerbahçe’de ikinci Krasic krizi! Mesut Özil belirsizliği

Konya maçının devre arasında kendisini kenara almak isteyen İsmail Kartal'a tepki göstererek Almanca sözlerle kramponlarını yere fırlatan Mesut'u bu davranışının ardından yönetim kadro dışı bırakmıştı. Aradan geçen üç aylık süre zarfında Fenerbahçe cephesi bir geri adım atmamış, Jesus da imza töreninde mevcut kararın kendisi için de geçerli olacağını belirtip "Mesut'la ilgili alınan karara aynen devam edeceğim" demişti.

  • 3
  • 7
Fenerbahçe’de ikinci Krasic krizi! Mesut Özil belirsizliği

Bu süre zarfında menajeri Erkut Söğüt, çeşitli defalar yıldız futbolcunun iki yıllık daha sözleşmesi olduğunu, başka bir takıma gitmeyeceğini ve Fenerbahçe'de kalacağını belirtmişti. Dünyaca ünlü futbolcu da sarı lacivertli takımda mutlu olduğunun vurgusuna yaparak kontratının devam ettiğine dikkat çekmişti.

  • 4
  • 7
Fenerbahçe’de ikinci Krasic krizi! Mesut Özil belirsizliği

Bugün sağlık kontrolleriyle sezonu açacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil konusunda bir gelişme olup olmayacağı merak konusu. Yıldız oyuncunun affedilme ihtimali yok denecek kadar zayıf gözükürken iki tarafın da nasıl bir strateji uygulayacağı merakla bekleniyor.

  • 5
  • 7
Fenerbahçe’de ikinci Krasic krizi! Mesut Özil belirsizliği

Yıldız futbolcunun sağlık kontrolünden geçip geçmeyeceği, takımdan ayrı olarak çalışıp çalışmayacağı veya menajer aracılığıyla maddi alacaklarıma yönelik bir orta yol bulunarak Fenerbahçe'den tamamen kopup kopmayacağının ay sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Yıldız futbolcu eğer kadro dışı kararına rağmen kalmakta ısrar ederse Kanarya 2. bir Krasic krizi yaşayabilir.