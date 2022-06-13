Fenerbahçe’de ikinci Krasic krizi! Mesut Özil belirsizliği

Konya maçının devre arasında kendisini kenara almak isteyen İsmail Kartal'a tepki göstererek Almanca sözlerle kramponlarını yere fırlatan Mesut'u bu davranışının ardından yönetim kadro dışı bırakmıştı. Aradan geçen üç aylık süre zarfında Fenerbahçe cephesi bir geri adım atmamış, Jesus da imza töreninde mevcut kararın kendisi için de geçerli olacağını belirtip "Mesut'la ilgili alınan karara aynen devam edeceğim" demişti.

