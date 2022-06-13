Sevilla Marcao’yu transfer etmek istiyor! İşte yıldız oyuncu için Galatasaray’a önerilen bonservis miktarı

Bir süredir Marcao'yu yakından takip eden ancak seçim nedeniyle beklemeye geçen Sevilla'nın 1 hafta içinde Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçmesi bekleniyor. İspanyol basını, savunmanın önemli ismi Diogo Carlos'u Aston Villa'ya satan, Kounde için de çok sayıda teklif alan Sevilla'nın ilk hedefinin Marcao olduğunu belirtiyor.

