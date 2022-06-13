13 Haziran 2022, Pazartesi
Sevilla Marcao'yu transfer etmek istiyor! İşte yıldız oyuncu için Galatasaray'a önerilen bonservis miktarı
Son dakika haberine göre: Galatasaray'da başkanlık seçimi sonrası gözler transfer operasyonuna çevrildi. Gelecek oyuncuların yanı sıra gidecekler de büyük önem taşıyor. Sarı kırmızılıların son dönemdeki başarılı futbolcularından Marcao'ya Sevilla talip olmuştu. İspanyolların resmen Cimbom'un kapısını çalacağı öne sürüldü. Brezilyalı savunmacı için yapılacak teklif de belli oldu.
Giriş Tarihi: 13.06.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 11:42
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12