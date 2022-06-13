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Haberler Galeri Sevilla Marcao'yu transfer etmek istiyor! İşte yıldız oyuncu için Galatasaray'a önerilen bonservis miktarı

Sevilla Marcao'yu transfer etmek istiyor! İşte yıldız oyuncu için Galatasaray'a önerilen bonservis miktarı

Son dakika haberine göre: Galatasaray'da başkanlık seçimi sonrası gözler transfer operasyonuna çevrildi. Gelecek oyuncuların yanı sıra gidecekler de büyük önem taşıyor. Sarı kırmızılıların son dönemdeki başarılı futbolcularından Marcao'ya Sevilla talip olmuştu. İspanyolların resmen Cimbom'un kapısını çalacağı öne sürüldü. Brezilyalı savunmacı için yapılacak teklif de belli oldu.

Giriş Tarihi: 13.06.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 11:42
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Sevilla Marcao’yu transfer etmek istiyor! İşte yıldız oyuncu için Galatasaray’a önerilen bonservis miktarı

Galatasaray'da seçim sürecinin tamamlanmasının ardından transfer konusunda gündemin ısınması bekleniyor. Galatasaray'da kadroya yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Bu isimlerden birinin de Marcao olması bekleniyor.

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Sevilla Marcao’yu transfer etmek istiyor! İşte yıldız oyuncu için Galatasaray’a önerilen bonservis miktarı

Bir süredir Marcao'yu yakından takip eden ancak seçim nedeniyle beklemeye geçen Sevilla'nın 1 hafta içinde Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçmesi bekleniyor. İspanyol basını, savunmanın önemli ismi Diogo Carlos'u Aston Villa'ya satan, Kounde için de çok sayıda teklif alan Sevilla'nın ilk hedefinin Marcao olduğunu belirtiyor.

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Sevilla Marcao’yu transfer etmek istiyor! İşte yıldız oyuncu için Galatasaray’a önerilen bonservis miktarı

İspanyol ekibinin Marcao için yapacağı teklif de belli oldu. Takvim'in haberine göre Sevilla, ilk yapılacak görüşmede masaya 12 milyon Euro'luk teklif koyacak.

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Sevilla Marcao’yu transfer etmek istiyor! İşte yıldız oyuncu için Galatasaray’a önerilen bonservis miktarı

Brezilyalı futbolcunun artık kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istediği öğrenildi.

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Sevilla Marcao’yu transfer etmek istiyor! İşte yıldız oyuncu için Galatasaray’a önerilen bonservis miktarı

Marcao'nun bu doğrultuda yönetimden transferinde kolaylık yapılmasını isteyeceği iddia ediliyor.