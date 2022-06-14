Marcelo'dan beklenen açıklama: Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar...

Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Dünya yıldızı Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo Vieria, 16 sezondur formasını giydiği Real Madrid'e veda etti. Real Madrid tarihinde en fazla maç oynayan ikinci yabancı futbolcu olan Marcelo'nun Real Madrid'e vedası sonrası Türkiye'ye transfer olup olmayacağı merak ediliyor. Dünya yıldızı, veda töreninde konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı takımlar ve hayat hikayesi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.06.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 12:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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