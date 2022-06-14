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Haberler Galeri Marcelo'dan beklenen açıklama: Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar...

Marcelo'dan beklenen açıklama: Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar...

Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Dünya yıldızı Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo Vieria, 16 sezondur formasını giydiği Real Madrid'e veda etti. Real Madrid tarihinde en fazla maç oynayan ikinci yabancı futbolcu olan Marcelo'nun Real Madrid'e vedası sonrası Türkiye'ye transfer olup olmayacağı merak ediliyor. Dünya yıldızı, veda töreninde konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı takımlar ve hayat hikayesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 12:52
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Marcelo’dan beklenen açıklama: Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar...

Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Real Madrid'de sözleşmesi sona eren dünya yıldızı Marcelo, dün düzenlenen törenle kulübe veda etti. Göz yaşlarını tutamayan Marcelo, 18 yaşından beri formasını giydiği Real Madrid'de 25 kupa kazandı. Madrid ekibiyle 545 maçta forma giyerken 38 gol ve 103 asist kaydetti. Peki, Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı takımlar ve hayat hikayesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marcelo’dan beklenen açıklama: Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar...

MARCELO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Marcelo Vieira, 12 Mayıs 1988 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. 2002'den 2006 yılına kadar Fluminense'de forma giyen Marcelo, 2007 yılında Real Madrid'e transfer oldu.

Real Madrid'in yeni Roberto Carlos'u olarak gösterilmektedir. Hedefim 'Roberto Carlos gibi olmak' ifadesini kullanmıştır.

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Marcelo’dan beklenen açıklama: Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar...

Real Madrid'de 15 yıl geçiren Marcelo, 2022 yılında sözleşmesi biterek takıma veda etmişti. Marcelo, kulüpte geçirdiği 15 yılda 25 kupa kazandı.

Brezilyalı oyuncu, Madrid ekibiyle 545 maçta forma giyerken 38 gol ve 103 asist kaydetti.

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Marcelo’dan beklenen açıklama: Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar...

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren dünya yıldızının adı son günlerde Fenerbahçe ile anılmaya başlanmıştı. Hangi takımda oynayacağı merak edilen ünlü oyuncu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Marcelo’dan beklenen açıklama: Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar...

Gazetecilerin "Türkiye'de mi oynayacaksın?" sorusuna yanıt veren Marcelo şu ifadeleri kullandı:

"Bilmiyorum. Geleceğim ile ilgili bir karar verdiğimde belki Instagram'da açıklarım"