17 Ağustos 2023, Perşembe
Maribor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz izlenir mi, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...
Fenerbahçe, heyecan dolu bir mücadelenin ardından Konferans Ligi'nde rövanş maçına çıkıyor. İlk maçta 3-1'lik galibiyetiyle avantajı elde eden Sarı-Lacivertliler, Slovenya'nın Maribor takımıyla karşılaşacak. İsmail Kartal önderliğindeki Fenerbahçe, rakibini bir kez daha mağlup ederek Play-Off'a yükselmenin peşinde. Peki Maribor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta?
Giriş Tarihi: 17.08.2023 12:40
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