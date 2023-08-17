Maribor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz izlenir mi, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...

Fenerbahçe, Avrupa sahnesindeki yolculuğuna heyecan verici bir rövanş mücadelesiyle devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turunda Kadıköy'deki zaferin ardından Maribor deplasmanına çıkacak olan temsilcimiz, Avrupa arenasında adını bir üst tura yazdırmak için tüm gücünü sahaya yansıtacak. Taraftarlar, takımlarının Avrupa'daki bu mücadelesini heyecan ve umutla izlerken, Maribor-Fenerbahçe maçının ayrıntılarını merakla bekliyorlar. İşte detaylar...