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Haberler Galeri Maribor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz izlenir mi, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...

Maribor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz izlenir mi, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...

Fenerbahçe, heyecan dolu bir mücadelenin ardından Konferans Ligi'nde rövanş maçına çıkıyor. İlk maçta 3-1'lik galibiyetiyle avantajı elde eden Sarı-Lacivertliler, Slovenya'nın Maribor takımıyla karşılaşacak. İsmail Kartal önderliğindeki Fenerbahçe, rakibini bir kez daha mağlup ederek Play-Off'a yükselmenin peşinde. Peki Maribor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2023 12:40
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Maribor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz izlenir mi, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...

Fenerbahçe, Avrupa sahnesindeki yolculuğuna heyecan verici bir rövanş mücadelesiyle devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turunda Kadıköy'deki zaferin ardından Maribor deplasmanına çıkacak olan temsilcimiz, Avrupa arenasında adını bir üst tura yazdırmak için tüm gücünü sahaya yansıtacak. Taraftarlar, takımlarının Avrupa'daki bu mücadelesini heyecan ve umutla izlerken, Maribor-Fenerbahçe maçının ayrıntılarını merakla bekliyorlar. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maribor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz izlenir mi, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Maribor-Fenerbahçe maçı bugün yapılacak.

Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak.

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Maribor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz izlenir mi, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...

Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak. Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek.

Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Pedro Almeida yapacak.

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Maribor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz izlenir mi, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...

ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Mücadeleyi şifresiz izlemenin bir yolu bulunmamaktadır. Canlı takip etmek isteyen taraftarlar platform tarafından belirlenen abonelik ücretini ödeyerek izleyebilirler.

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Maribor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz izlenir mi, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek.

Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.