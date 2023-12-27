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Galatasaray'da transfer operasyonu! Okan Buruk adını verdi Erden Timur bitiriyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren UEFA Avrupa Ligi'nde de kupa hedefleyen Galatasaray'da gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Orta saha bölgesine transfer arayışında olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un yönetime bir isim verdiği ve Erden Timur'un bu transferi bitirmek için rotayı İngiltere'ye çevirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2023 18:57
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Galatasaray’da transfer operasyonu! Okan Buruk adını verdi Erden Timur bitiriyor

Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da transfer operasyonu! Okan Buruk adını verdi Erden Timur bitiriyor

Sarı-kırmızılı ekip son olarak Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray’da transfer operasyonu! Okan Buruk adını verdi Erden Timur bitiriyor

Kadıköy'de oynanan mücadelede taraflar sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı.

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Galatasaray’da transfer operasyonu! Okan Buruk adını verdi Erden Timur bitiriyor

Karşılaşmada birçok istatistik dikkat çekti.

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Galatasaray’da transfer operasyonu! Okan Buruk adını verdi Erden Timur bitiriyor

90 dakika boyunca oyuncular toplam 45 faul yaptı.