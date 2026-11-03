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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! Aziz Yıldırım görüştü, anlaşma sağlandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışında sıcak saatler yaşandı. Fenerbahçe'de yabancı hocalar ile anlaşılamayınca rota yeniden yerli teknik direktöre çevrilirken Aziz Yıldırım, Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. Akşam saatlerinde yapılan toplantı sonrasında genç teknik adamla 1.5 yıllık anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertliler anlaşmayı KAP'a bildirdi ve sosyal medya hesabından duyurdu.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! Aziz Yıldırım görüştü, anlaşma sağlandı 1

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışında sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile yürüttüğü görüşmeler, sözleşme süresinde uzlaşma sağlanamaması ve teknik ekibindeki bir ismin İstanbul'a gelmek istememesi nedeniyle sona erdi. Bunun üzerine yeniden yerli teknik direktör seçeneğine yönelen Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.

Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından 1.5 yıllık anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe, söz konusu anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! Aziz Yıldırım görüştü, anlaşma sağlandı 2

CONCEIÇAO İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile görüşmelere başlamıştı. Ancak yapılan temaslarda taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

Deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'den 3,5 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi. Ayrıca Conceiçao'nun yardımcılarından birinin de sarı-lacivertli takıma katılmak istemediği belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adamla yürütülen görüşmeleri durdurdu.

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de rota Emre Belözoğlu'na çevrildi. Sarı-lacivertliler, Türk teknik adamla görüşmeleri sıklaştırdı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! Aziz Yıldırım görüştü, anlaşma sağlandı 3

FENERBAHÇE YÖNETİMİ EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulübün yönetimi, bu akşam Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından teknik direktörlük konusunda deneyimli teknik adamla 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! Aziz Yıldırım görüştü, anlaşma sağlandı 4

KASIMPAŞA DUYURDU

Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Teşekkürler Emre Belözoğlu Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz."

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! Aziz Yıldırım görüştü, anlaşma sağlandı 5

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Sarı-lacivertli kulüp anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama...

"Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak… Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu'nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu!"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! Aziz Yıldırım görüştü, anlaşma sağlandı 6

HEDEF LIVERPOOL

A Spor'un haberine göre Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile resmi imzaların atılmasının ardından 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak Liverpool maçında takımın başında olmak istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması, saat 20.45'te Chobani Stadyumu'nda başlayacak.

Fenerbahçe, ilk maçında İtalyan temsilcisi Roma ile evinde 1-1 berabere kalmış, ikinci hafta mücadelesinde ise İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup olmuştu.

Şampiyonlar ligi 3. hafta karşılaşmasında ise sarı-lacivertliler, evinde konuk ettiği Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! Aziz Yıldırım görüştü, anlaşma sağlandı 7

FENERBAHÇE'DE SPORTİF DİREKTÖRLÜK VE TEKNİK SORUMLULUK YAPTI

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de daha önce hem sportif direktör hem de teknik sorumlu olarak görev aldı.

28 Ekim 2020'de sarı-lacivertli kulüple bir yıllık sportif direktörlük anlaşması imzalayan Belözoğlu, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın sportif direktörlüğünü üstlendi.

25 Mart 2021'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına teknik sorumlu olarak getirildi. Ancak 1 Haziran 2021'de dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı aldıklarını açıkladı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! Aziz Yıldırım görüştü, anlaşma sağlandı 8

BAŞAKŞEHİR, ANKARAGÜCÜ VE ANTALYASPOR'DA GÖREV YAPTI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 3 Ekim 2021'de Başakşehir'in teknik direktörlüğüne getirilen Belözoğlu, İstanbul ekibiyle iki yıllık sözleşme imzaladı. 3 Eylül 2023'te karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldı.

5 Ekim 2023'te Ankaragücü ile sözleşme imzalayan genç teknik adam, sezon sonunda başkent ekibinden ayrıldı. Sonrasında Belözoğlu, Antalyaspor'un başında geçti.

Deneyimli teknik adam, son olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

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