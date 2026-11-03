Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! Aziz Yıldırım görüştü, anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışında sıcak saatler yaşandı. Fenerbahçe'de yabancı hocalar ile anlaşılamayınca rota yeniden yerli teknik direktöre çevrilirken Aziz Yıldırım, Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. Akşam saatlerinde yapılan toplantı sonrasında genç teknik adamla 1.5 yıllık anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertliler anlaşmayı KAP'a bildirdi ve sosyal medya hesabından duyurdu.

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışında sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile yürüttüğü görüşmeler, sözleşme süresinde uzlaşma sağlanamaması ve teknik ekibindeki bir ismin İstanbul'a gelmek istememesi nedeniyle sona erdi. Bunun üzerine yeniden yerli teknik direktör seçeneğine yönelen Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından 1.5 yıllık anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, söz konusu anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

CONCEIÇAO İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile görüşmelere başlamıştı. Ancak yapılan temaslarda taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'den 3,5 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi. Ayrıca Conceiçao'nun yardımcılarından birinin de sarı-lacivertli takıma katılmak istemediği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adamla yürütülen görüşmeleri durdurdu. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de rota Emre Belözoğlu'na çevrildi. Sarı-lacivertliler, Türk teknik adamla görüşmeleri sıklaştırdı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulübün yönetimi, bu akşam Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından teknik direktörlük konusunda deneyimli teknik adamla 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı aktarıldı.

KASIMPAŞA DUYURDU Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. İşte kulüpten yapılan açıklama: "Teşekkürler Emre Belözoğlu Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz."