Trendyol Süper Lig'de 5 haftanın ardından öne çıkan istatistikler
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sona erdi. Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler kritik maçtan 0-0'lık skorla golsüz beraberlikle ayrıldı. İşte Süper Lig'de 5 haftanın ardından takımlar ve futbolcular bazında öne çıkan istatistikler...
GOL VE ASİST KRALLIKLARI
G. Orban ve V. Osimhen 6'şar golle gol krallığında ilk sırayı paylaşıyor. A. Benedyczak ise 4 golle üçüncü sırada.
Asist krallığında ise A. Maxim, C. Winck ve E. Krasniqi 2'şer asistle ilk sırayı paylaşıyorlar.
EN ÇOK GOL ATAN VE EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMLAR
Galatasaray 13 golle bu alanda ilk sırada yer alıyor. Amed SK ve Beşiktaş ise 12'şer golle sarı-kırmızılıları takip ediyor.
En çok gol yiyen takımlarda ise Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kocaelispor 4'er golle görseldeki sıralamanın ilk üç basamağında bulunuyor.
GOL BEKLENTİSİNDE GALATASARAY LİDER: TOPLA OYNAMADA BEŞİKTAŞ İMZASI
Gol beklentisi (xG) istatistiğinde Galatasaray 13,3 ile zirvede. Amed SK 10,2 ile ikinci, Göztepe 9,3 ile üçüncü sırada.
Beşiktaş yüzde 61,2'lik topla oynama oranıyla ilk sırada. Galatasaray yüzde 59,2, Trabzonspor ise yüzde 58,6 ile takip ediyor
CEZA SAHASI İÇİNDEN VE DIŞINDAN GOLLER
Çorum FK ceza sahası dışından attığı 5 golle ilk sırada. Galatasaray 4, Samsunspor ise 3 golle takip ediyor.
Beşiktaş ceza sahası içerisinden attığı 11 golle zirvede. Amed SK ve Galatasaray'ın ise 9'ar golü bulunuyor.
MAÇ BAŞINA ŞUTTA VE İSABETLİ ŞUTTA GALATASARAY ZİRVEDE
Galatasaray maç başına 24,6 şutla ilk sırada bulunuyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe 17,2'şer şut ortalamasıyla takip ediyor.
Galatasaray maç başına 8,6 isabetli şutla zirvede. Trabzonspor 7,0, Fenerbahçe ise 6,6 ortalamaya sahip.