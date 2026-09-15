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Trendyol Süper Lig'de 5 haftanın ardından öne çıkan istatistikler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sona erdi. Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler kritik maçtan 0-0'lık skorla golsüz beraberlikle ayrıldı. İşte Süper Lig'de 5 haftanın ardından takımlar ve futbolcular bazında öne çıkan istatistikler...

Trendyol Süper Lig'de 5 haftanın ardından öne çıkan istatistikler 1

GOL VE ASİST KRALLIKLARI

G. Orban ve V. Osimhen 6'şar golle gol krallığında ilk sırayı paylaşıyor. A. Benedyczak ise 4 golle üçüncü sırada.

Asist krallığında ise A. Maxim, C. Winck ve E. Krasniqi 2'şer asistle ilk sırayı paylaşıyorlar.

Trendyol Süper Lig'de 5 haftanın ardından öne çıkan istatistikler 2

EN ÇOK GOL ATAN VE EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMLAR

Galatasaray 13 golle bu alanda ilk sırada yer alıyor. Amed SK ve Beşiktaş ise 12'şer golle sarı-kırmızılıları takip ediyor.

En çok gol yiyen takımlarda ise Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kocaelispor 4'er golle görseldeki sıralamanın ilk üç basamağında bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'de 5 haftanın ardından öne çıkan istatistikler 3

GOL BEKLENTİSİNDE GALATASARAY LİDER: TOPLA OYNAMADA BEŞİKTAŞ İMZASI

Gol beklentisi (xG) istatistiğinde Galatasaray 13,3 ile zirvede. Amed SK 10,2 ile ikinci, Göztepe 9,3 ile üçüncü sırada.

Beşiktaş yüzde 61,2'lik topla oynama oranıyla ilk sırada. Galatasaray yüzde 59,2, Trabzonspor ise yüzde 58,6 ile takip ediyor

Trendyol Süper Lig'de 5 haftanın ardından öne çıkan istatistikler 4

CEZA SAHASI İÇİNDEN VE DIŞINDAN GOLLER

Çorum FK ceza sahası dışından attığı 5 golle ilk sırada. Galatasaray 4, Samsunspor ise 3 golle takip ediyor.

Beşiktaş ceza sahası içerisinden attığı 11 golle zirvede. Amed SK ve Galatasaray'ın ise 9'ar golü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'de 5 haftanın ardından öne çıkan istatistikler 5

MAÇ BAŞINA ŞUTTA VE İSABETLİ ŞUTTA GALATASARAY ZİRVEDE

Galatasaray maç başına 24,6 şutla ilk sırada bulunuyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe 17,2'şer şut ortalamasıyla takip ediyor.

Galatasaray maç başına 8,6 isabetli şutla zirvede. Trabzonspor 7,0, Fenerbahçe ise 6,6 ortalamaya sahip.

Trendyol Süper Lig'de 5 haftanın ardından öne çıkan istatistikler 6

KORNERDE BEŞİKTAŞ LİDER: BAŞARILI TOP SÜRMEDE FENERBAHÇE ZİRVEDE

Beşiktaş maç başına 8,0 kornerle ilk sırada. Galatasaray 7,4, Fenerbahçe ise 6,6 korner ortalamasıyla takip ediyor.

Fenerbahçe yüzde 53,4 başarılı top sürme oranıyla ilk sırada. Eyüpspor yüzde 51,0, Çorum FK ise yüzde 49,3 ile takip ediyor.

Trendyol Süper Lig'de 5 haftanın ardından öne çıkan istatistikler 7

FAUL ALANLAR VE YAPANLAR

Alanyaspor 80 faulle ilk sırada. Beşiktaş 75, Kasımpaşa ise 72 faulle sıralamada yer alıyor.

Eyüpspor 82 kazanılan faulle zirvede. Gaziantep FK 77, Trabzonspor ise 76 faulle takip ediyor.

Trendyol Süper Lig'de 5 haftanın ardından öne çıkan istatistikler 8

PENALTI KAZANMADA GÖZTEPE LİDER: PENALTI GOLLERİNDE BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN

Göztepe kazandığı 4 penaltıyla ilk sırada. Başakşehir ve Samsunspor ise 2'şer penaltı kazandı.

Başakşehir kullandığı 2 penaltıyı da gole çevirdi. Göztepe 4 penaltının 2'sinden, Beşiktaş ise kullandığı tek penaltıdan gol buldu.

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Gaziantep-Fenerbahçe maçının ardından spor yazarlarının yorumları
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