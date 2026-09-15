Trendyol Süper Lig'de 5 haftanın ardından öne çıkan istatistikler

Asist krallığında ise A. Maxim, C. Winck ve E. Krasniqi 2'şer asistle ilk sırayı paylaşıyorlar.

G. Orban ve V. Osimhen 6'şar golle gol krallığında ilk sırayı paylaşıyor. A. Benedyczak ise 4 golle üçüncü sırada .

EN ÇOK GOL ATAN VE EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMLAR

Galatasaray 13 golle bu alanda ilk sırada yer alıyor. Amed SK ve Beşiktaş ise 12'şer golle sarı-kırmızılıları takip ediyor.

En çok gol yiyen takımlarda ise Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kocaelispor 4'er golle görseldeki sıralamanın ilk üç basamağında bulunuyor.