Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü için şok iddia: Gece hayatına daldılar

Son dakika Fenerbahçe haberleri | UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a karşı penaltılarda elenen Fenerbahçe'de iki yıldız için şok bir iddia ortaya atıldı. Performanslarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in İstanbul gecelerinde eğlence mekanlarına gittiği iddia edildi.