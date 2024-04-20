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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü için şok iddia: Gece hayatına daldılar

Son dakika Fenerbahçe haberleri | UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a karşı penaltılarda elenen Fenerbahçe'de iki yıldız için şok bir iddia ortaya atıldı. Performanslarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in İstanbul gecelerinde eğlence mekanlarına gittiği iddia edildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 13:29
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Fenerbahçe’de Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü için şok iddia: Gece hayatına daldılar

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe’de Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü için şok iddia: Gece hayatına daldılar

Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi.

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Fenerbahçe’de Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü için şok iddia: Gece hayatına daldılar

Ligde yakaladığı galibiyet serisiyle rekor kıran sarı lacivertlilerde, sakatlık sorunu yaşanmasıyla takımın performansı geriye gitti.

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Fenerbahçe’de Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü için şok iddia: Gece hayatına daldılar

Özellikle orta sahada Fred'in sakatlanmasının ardından puan kayıpları başlarken liderlik de Galatasaray'a kaptırıldı. Hal böyle olunca 'takımı İsmail Kartal değil, futbolcular taşıyor' yorumları yapılmaya başlandı.

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Fenerbahçe’de Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü için şok iddia: Gece hayatına daldılar

Ligde Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.