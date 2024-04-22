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Galatasaray-Pendikspor maçı sonrası flaş yorum: Okan Buruk rahat değil

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Pendikspor'u ağırlayan Galatasaray, 4-1'lik skorla kazanarak bitime 5 hafta kala liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından puanını 90'a yükselten sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile olan averaj farkını da 1'e düşürdü. Karşılaşma sonrası spor yazarları maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 10:12
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Galatasaray-Pendikspor maçı sonrası flaş yorum: Okan Buruk rahat değil

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Galatasaray-Pendikspor maçı sonrası flaş yorum: Okan Buruk rahat değil

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Icardi, Abdülkerim, Mertens ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

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Galatasaray-Pendikspor maçı sonrası flaş yorum: Okan Buruk rahat değil

Spor yazarları Galatasaray - Pendikspor maçını değerlendirdi. İşte detaylar...

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Galatasaray-Pendikspor maçı sonrası flaş yorum: Okan Buruk rahat değil

SERKAN KORKMAZ - ADIM ADIM
Puan cetveline bakıldığında kolay, rakip Pendikspor'un kadrosuna bakıldığında endişe verici bir maçtı Galatasaray için. N'diaye, Umut, Halil Akbunar gibi önemli oyuncular geçiş oyununda da, duran topta da gök bulabilecek değerde oyuncular.

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Galatasaray-Pendikspor maçı sonrası flaş yorum: Okan Buruk rahat değil

35. dakikaya kadar dengede giden bir oyunda tribündeki ve ekran başındaki sarı kırmızılılar yavaş yavaş stres biriktirirken gelen muhteşem Icardi golü yüreklere serin bir su serpti. Bu golün beş dakika sonrasında bir önceki performansıyla ilk on bir biletini kapan Ziyech'in kornerinde Abdülkerim Bardacı klas bir kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.