22 Nisan 2024, Pazartesi
Galatasaray-Pendikspor maçı sonrası flaş yorum: Okan Buruk rahat değil
Süper Lig'in 33. haftasında evinde Pendikspor'u ağırlayan Galatasaray, 4-1'lik skorla kazanarak bitime 5 hafta kala liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından puanını 90'a yükselten sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile olan averaj farkını da 1'e düşürdü. Karşılaşma sonrası spor yazarları maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 10:12
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