Galatasaray-Pendikspor maçı sonrası flaş yorum: Okan Buruk rahat değil

35. dakikaya kadar dengede giden bir oyunda tribündeki ve ekran başındaki sarı kırmızılılar yavaş yavaş stres biriktirirken gelen muhteşem Icardi golü yüreklere serin bir su serpti. Bu golün beş dakika sonrasında bir önceki performansıyla ilk on bir biletini kapan Ziyech'in kornerinde Abdülkerim Bardacı klas bir kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.