20 Nisan 2024, Cumartesi
Okan Buruk'a Rus ekibinden kanca! Galatasaray'a veda mı edecek?
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 6 hafta kala lider durumda bulunan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibi geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaştıran, bu sezon da birçok rekoru kıran tecrübeli teknik adam Okan Buruk'a yurt dışından teklifler olduğu ve sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe veda edebileceği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 20.04.2024 10:59
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