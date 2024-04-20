Okan Buruk'a Rus ekibinden kanca! Galatasaray'a veda mı edecek?

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 6 hafta kala lider durumda bulunan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibi geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaştıran, bu sezon da birçok rekoru kıran tecrübeli teknik adam Okan Buruk'a yurt dışından teklifler olduğu ve sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe veda edebileceği iddia edildi.