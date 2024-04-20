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Haberler Galeri Okan Buruk'a Rus ekibinden kanca! Galatasaray'a veda mı edecek?

Okan Buruk'a Rus ekibinden kanca! Galatasaray'a veda mı edecek?

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 6 hafta kala lider durumda bulunan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibi geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaştıran, bu sezon da birçok rekoru kıran tecrübeli teknik adam Okan Buruk'a yurt dışından teklifler olduğu ve sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe veda edebileceği iddia edildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 10:59
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Okan Buruk’a Rus ekibinden kanca! Galatasaray’a veda mı edecek?

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Okan Buruk’a Rus ekibinden kanca! Galatasaray’a veda mı edecek?

Sarı kırmızılılar ligin bitimine 6 hafta kala hata yapmayarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

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Okan Buruk’a Rus ekibinden kanca! Galatasaray’a veda mı edecek?

Cimbom en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alıyor.

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Okan Buruk’a Rus ekibinden kanca! Galatasaray’a veda mı edecek?

Aslan şu ana kadar ligde 32 maça çıktı.

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Okan Buruk’a Rus ekibinden kanca! Galatasaray’a veda mı edecek?

Okan Buruk'un öğrencileri bu karşılaşmalarda 28 galibiyet elde etti.