Fenerbahçe’de ayrılık fırtınası: 8 ismin vadesi doldu! Mourinho son noktayı koydu

Yapılan transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasına da hız verdi. Takımda kalacak ve ayrılacak oyuncularla ilgili ön değerlendirmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin, bu süreçteki liste ve planları şekilleniyor. Kadro yapılandırması ve stratejik hamlelerle ilgili çalışmalar, gelecek sezonun temellerini atmaya devam ediyor.

ahaber.com.tr Giriş: 23.07.2024 08:27 Güncelleme: 23.07.2024 08:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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