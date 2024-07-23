Fenerbahçe’de ayrılık fırtınası: 8 ismin vadesi doldu! Mourinho son noktayı koydu
Yapılan transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasına da hız verdi. Takımda kalacak ve ayrılacak oyuncularla ilgili ön değerlendirmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin, bu süreçteki liste ve planları şekilleniyor. Kadro yapılandırması ve stratejik hamlelerle ilgili çalışmalar, gelecek sezonun temellerini atmaya devam ediyor.
ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024
08:27
Güncelleme: 23.07.2024
08:28
José Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını kısa süre içinde ayırmayı planlıyor. Bu gelişme, takımın yeni sezon için stratejik yapılanma sürecinin hızla ilerlediğini gösteriyor.
Fenerbahçe'de Ayrılık Rüzgarları Esiyor
Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi mesaisi başlarken, gözler Lugano maçı kadrosunda yer almayan isimlere çevrildi. UEFA listesine dahil edilmeyen 8 futbolcu arasında yer alan Umut Nayir için flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.
Konyaspor, Umut Nayir İçin Israrcı
Edinilen bilgiye göre, deneyimli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Konyaspor, Fenerbahçe ile ön görüşme gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlıların önümüzdeki günlerde Umut Nayir'in menajeri ve sarı-lacivertli kulüp ile resmi temaslarını hızlandırması bekleniyor.
Geçen Sezon Pendikspor'da Kiralıktı
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da geçiren 31 yaşındaki Umut Nayir, çıktığı 18 resmi maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
Serdar Dursun'da Alanyaspor Yolu Gözüküyor
Öte yandan Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan bir diğer isim ise Serdar Dursun. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifini düşük bulan deneyimli golcü, Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. Serdar Dursun'un kısa süre içinde turuncu-yeşillilerin kampına katılması bekleniyor.