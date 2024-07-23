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Fenerbahçe’de ayrılık fırtınası: 8 ismin vadesi doldu! Mourinho son noktayı koydu

Yapılan transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasına da hız verdi. Takımda kalacak ve ayrılacak oyuncularla ilgili ön değerlendirmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin, bu süreçteki liste ve planları şekilleniyor. Kadro yapılandırması ve stratejik hamlelerle ilgili çalışmalar, gelecek sezonun temellerini atmaya devam ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 08:27 Güncelleme: 23.07.2024 08:28
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Fenerbahçe’de ayrılık fırtınası: 8 ismin vadesi doldu! Mourinho son noktayı koydu

José Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını kısa süre içinde ayırmayı planlıyor. Bu gelişme, takımın yeni sezon için stratejik yapılanma sürecinin hızla ilerlediğini gösteriyor.

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Fenerbahçe’de ayrılık fırtınası: 8 ismin vadesi doldu! Mourinho son noktayı koydu

Fenerbahçe'de Ayrılık Rüzgarları Esiyor

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi mesaisi başlarken, gözler Lugano maçı kadrosunda yer almayan isimlere çevrildi. UEFA listesine dahil edilmeyen 8 futbolcu arasında yer alan Umut Nayir için flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

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Fenerbahçe’de ayrılık fırtınası: 8 ismin vadesi doldu! Mourinho son noktayı koydu

Konyaspor, Umut Nayir İçin Israrcı

Edinilen bilgiye göre, deneyimli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Konyaspor, Fenerbahçe ile ön görüşme gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlıların önümüzdeki günlerde Umut Nayir'in menajeri ve sarı-lacivertli kulüp ile resmi temaslarını hızlandırması bekleniyor.

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Fenerbahçe’de ayrılık fırtınası: 8 ismin vadesi doldu! Mourinho son noktayı koydu

Geçen Sezon Pendikspor'da Kiralıktı

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da geçiren 31 yaşındaki Umut Nayir, çıktığı 18 resmi maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

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Fenerbahçe’de ayrılık fırtınası: 8 ismin vadesi doldu! Mourinho son noktayı koydu

Serdar Dursun'da Alanyaspor Yolu Gözüküyor

Öte yandan Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan bir diğer isim ise Serdar Dursun. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifini düşük bulan deneyimli golcü, Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. Serdar Dursun'un kısa süre içinde turuncu-yeşillilerin kampına katılması bekleniyor.