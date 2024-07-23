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Lugano Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör José Mourinho'nun yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak olan Sarı Kanarya, İsviçre temsilcisi ile mücadele edecek. Taraftarlar, "Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Portekizli hakem Tiago Martins'in yöneteceği bu önemli maç öncesi Fenerbahçe, Avusturya kampının ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 07:44
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Lugano Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da başarılı bir sezon hedefleyen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı ve ilk resmi maçına çıkmak için gün sayıyor. Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk mücadelesinde Lugano ile karşılaşacak. Takımın yıldız oyuncuları Tadic, Dzeko, Szymanski ve Fred'in yükselen formu dikkat çekerken, taraftarlar José Mourinho'nun Lugano karşısında sahaya süreceği ilk 11'i merakla bekliyor. Peki, Lugano - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe'nin ilk resmi maçına dair detaylar…

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Lugano Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geliyor. Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele öncesi detaylar da netleşti.

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Lugano Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı şifresiz mi?

İlk randevu 23 Temmuz Salı günü, TSİ 21.30'da Thun şehrindeki Stockhorn Arena'da. Karşılaşmayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek ve D-Smart ile D-Smart GO ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Lugano Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı şifresiz mi?

Yeni Transferler Göz Dolduruyor

Sarı-lacivertlilerde tüm gözler yeni transferlerde olacak. Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın UEFA kadrosunda yer alırken, Levent Mercan ise kadroda kendine yer bulamadı. Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir de liste dışı bırakılan diğer isimler oldu.

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Lugano Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı şifresiz mi?

İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao

Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin