Lugano Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör José Mourinho'nun yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak olan Sarı Kanarya, İsviçre temsilcisi ile mücadele edecek. Taraftarlar, "Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Portekizli hakem Tiago Martins'in yöneteceği bu önemli maç öncesi Fenerbahçe, Avusturya kampının ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.