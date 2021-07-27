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Haberler Galeri Fenerbahçe'de 6 futbolcu için transfer çalışmaları yoğunlaştı! Galatasaray'ın eski yıldızı da listede! İşte yeni sezonun yeni oyuncuları

Fenerbahçe'de 6 futbolcu için transfer çalışmaları yoğunlaştı! Galatasaray'ın eski yıldızı da listede! İşte yeni sezonun yeni oyuncuları

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın takıma takviye istediği oyuncularla ilgili yönetimin çalışmaları sürüyor. Portekizli çalıştırıcı 3 mevki için 6 futbolcu istedi. Kanarya, Galatasaray'ın eski yıldızını da listeye ekledi. Yönetim, bu oyuncuları takıma kazandırmak için temaslarını sıklaştırdı. İşte Fenerbahçe'nin sürprizlerle dolu transfer listesi...

Giriş Tarihi: 27.07.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 10:52
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Fenerbahçe'de 6 futbolcu için transfer çalışmaları yoğunlaştı! Galatasaray'ın eski yıldızı da listede! İşte yeni sezonun yeni oyuncuları

Yeni sezon hazırlıklarına Portekizli teknik adam Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'de 6 futbolcu için transfer çalışmaları yoğunlaştı! Galatasaray'ın eski yıldızı da listede! İşte yeni sezonun yeni oyuncuları

Eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde bek, kanat ve forvet mevkilerine transfer yapılması amaçlanıyor. Harekat için düğmeye basan Kanarya'da 3 mevki için 6 aday bulunuyor.

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Fenerbahçe'de 6 futbolcu için transfer çalışmaları yoğunlaştı! Galatasaray'ın eski yıldızı da listede! İşte yeni sezonun yeni oyuncuları

Yeni sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu 4 koldan devam ediyor.

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Fenerbahçe'de 6 futbolcu için transfer çalışmaları yoğunlaştı! Galatasaray'ın eski yıldızı da listede! İşte yeni sezonun yeni oyuncuları

Alexander Sörloth'un babasından gelen açıklama, Norveçli golcü için umutları artırdı. Onyekuru da Fenerbahçe'ye teklif edildi. İşte transferde son durum...

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Fenerbahçe'de 6 futbolcu için transfer çalışmaları yoğunlaştı! Galatasaray'ın eski yıldızı da listede! İşte yeni sezonun yeni oyuncuları

İŞTE PEREIRA'NIN SÜRPRİZLERLE DOLU LİSTESİ...