27 Temmuz 2021, Salı
ANA SAYFA
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Dortmund örneği! Forvet sıkıntımız ve acelemiz yok
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu yeni sezon ve transfer çalışmaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Borussia Dortmund'u örnek gösteren Ağaoğlu, "Örneğin Borussia Dortmund 60 milyon avroya bir oyuncusunu sattı. Aynı Dortmund Lig 2'den sol bek bakıyor." dedi. Forvet sıkıntılarının olmadığını belirten Ağaoğlu, "Acelemiz yok" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 27.07.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 14:46
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11