Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Dortmund örneği! Forvet sıkıntımız ve acelemiz yok

Ağaoğlu, Trabzonspor ve ülke futboluna ilişkin gündemle ilgili basın mensuplarının soruları üzerine yaptığı açıklamada, rezerv lig ya da B takımı uygulaması konusunda düşüncelerini dile getirerek, "Rezerv lig ya da B takımı uygulamasının, UEFA üyesi ülkeler arasında farklı uygulanış şekilleri var. Bizde 19 Yaş Altı Gelişim Ligi diye bir lig var. Burada 19 yaş altı grubunun altında genç oyuncular kendi aralarında mücadele ediyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir platformda kendi eş değerleri ile mücadele ettiği takdirde gelişim sağlaması mümkün değil. Oradaki mücadele düzeyi belli, direncin de düzeyi belli. Gelişim sağlamak için, mücadele düzeyinin ve direncin artması lazım. Bu insan anatomisinde de böyle. Onun için 19 yaş altı içerisinde gelişim sağlanacağına inanmıyoruz. İşin tabiatından dolayı böyle bir şey de mümkün değil." ifadelerini kullandı.