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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Dortmund örneği! Forvet sıkıntımız ve acelemiz yok

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu yeni sezon ve transfer çalışmaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Borussia Dortmund'u örnek gösteren Ağaoğlu, "Örneğin Borussia Dortmund 60 milyon avroya bir oyuncusunu sattı. Aynı Dortmund Lig 2'den sol bek bakıyor." dedi. Forvet sıkıntılarının olmadığını belirten Ağaoğlu, "Acelemiz yok" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 14:46
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Dortmund örneği! Forvet sıkıntımız ve acelemiz yok

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfına başkan olarak seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Dortmund örneği! Forvet sıkıntımız ve acelemiz yok

TSYD'den yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri İstanbul'da bulunan birliğin binasında Ağaoğlu ile bir araya geldi.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Dortmund örneği! Forvet sıkıntımız ve acelemiz yok

Ağaoğlu, Trabzonspor ve ülke futboluna ilişkin gündemle ilgili basın mensuplarının soruları üzerine yaptığı açıklamada, rezerv lig ya da B takımı uygulaması konusunda düşüncelerini dile getirerek, "Rezerv lig ya da B takımı uygulamasının, UEFA üyesi ülkeler arasında farklı uygulanış şekilleri var. Bizde 19 Yaş Altı Gelişim Ligi diye bir lig var. Burada 19 yaş altı grubunun altında genç oyuncular kendi aralarında mücadele ediyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir platformda kendi eş değerleri ile mücadele ettiği takdirde gelişim sağlaması mümkün değil. Oradaki mücadele düzeyi belli, direncin de düzeyi belli. Gelişim sağlamak için, mücadele düzeyinin ve direncin artması lazım. Bu insan anatomisinde de böyle. Onun için 19 yaş altı içerisinde gelişim sağlanacağına inanmıyoruz. İşin tabiatından dolayı böyle bir şey de mümkün değil." ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Dortmund örneği! Forvet sıkıntımız ve acelemiz yok

Başkan Ağaoğlu, bordo-mavili takımın yeni sezonun en iddialı takımları arasında gösterilmesine ilişkin de görüşlerini belirterek, futbolun bir şekilde marka değerinin artması için göze hoş gelmesi gerektiğini ve bunu da kreatif oyuncularla sağlandığını kaydetti.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Dortmund örneği! Forvet sıkıntımız ve acelemiz yok

Lig başlamadan Trabzonspor'un şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmenin sağlıklı bir değerlendirme olmadığını vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti: