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Fenerbahçe'de 2 puan kaybının ardından olanlar oldu! Hepsinin bileti kesildi: 5 yolcu birden

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 21. haftasında evinde konuk ettiği Samsunspor'u öne geçmesine rağmen yenemeyerek büyük bir avantaj kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal değişiklik kararları nedeniyle eleştirilirken, kadroda büyük bir değişiklik olacağı öğrenildi. Ocak ayında yapılan transferler sonrası kadrodan ayrılacak isimler de netleşirken, İsmail Kartal'ın 5 futbolcunun üstünü çizdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.01.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 12:50
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Fenerbahçe’de 2 puan kaybının ardından olanlar oldu! Hepsinin bileti kesildi: 5 yolcu birden

Trendyol Süper Lig'de son olarak Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de operasyon için düğmeye basıldı.

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Fenerbahçe’de 2 puan kaybının ardından olanlar oldu! Hepsinin bileti kesildi: 5 yolcu birden

Kadıköy'de oynanan mücadelede 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, Emre Kılınç'ın golüne engel olamayarak 1 puana razı oldu.

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Fenerbahçe’de 2 puan kaybının ardından olanlar oldu! Hepsinin bileti kesildi: 5 yolcu birden

Sahasında bu sezon 3. kez puan kaybı yaşayan Kanarya, Trabzonspor'a 3-2 kaybederken, Galatasaray ile de golsüz berabere kaldı.

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Fenerbahçe’de 2 puan kaybının ardından olanlar oldu! Hepsinin bileti kesildi: 5 yolcu birden

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve ilk haftalardan itibaren liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, sonrasında 2 maçlık puan kaybı yaşarken, daha sonra ise 10 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

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Fenerbahçe’de 2 puan kaybının ardından olanlar oldu! Hepsinin bileti kesildi: 5 yolcu birden

Kanarya, bu süreçte Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray ve Samsunspor ile berabere kaldı.