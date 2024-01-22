Fenerbahçe'de 2 puan kaybının ardından olanlar oldu! Hepsinin bileti kesildi: 5 yolcu birden

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 21. haftasında evinde konuk ettiği Samsunspor'u öne geçmesine rağmen yenemeyerek büyük bir avantaj kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal değişiklik kararları nedeniyle eleştirilirken, kadroda büyük bir değişiklik olacağı öğrenildi. Ocak ayında yapılan transferler sonrası kadrodan ayrılacak isimler de netleşirken, İsmail Kartal'ın 5 futbolcunun üstünü çizdiği öğrenildi. İşte detaylar...