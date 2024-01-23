39 gol, 41 asist! Erden Timur sağ gösterip sol vurdu! Süper Lig’i kasıp kavuracak

CİMBOM'UN TRANSFERDEKİ YENİ HEDEFİ

Galatasaray'ın transfer gündeminde sürpriz bir isim West Ham United'ın yıldızı Pablo Fornals. İddialara göre, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fornals'ın takıma katacağı değeri ve sahadaki çok yönlülüğünü takdir ediyor. Fornals, ana mevkisi olan on numarada, merkez orta saha ve sol orta saha pozisyonlarında etkili bir performans sergileyebiliyor.