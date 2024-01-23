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39 gol, 41 asist! Erden Timur sağ gösterip sol vurdu! Süper Lig'i kasıp kavuracak
Galatasaray, Süper Lig'in köklü kulüplerinden biri olarak transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, devre arası için sürpriz bir transfer girişiminde bulunmaya hazırlanıyor. Kulüp, Premier Lig'den flaş bir ismi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor. İşte heyecan verici transfere ilişkin detaylar...