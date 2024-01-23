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39 gol, 41 asist! Erden Timur sağ gösterip sol vurdu! Süper Lig'i kasıp kavuracak

Galatasaray, Süper Lig'in köklü kulüplerinden biri olarak transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, devre arası için sürpriz bir transfer girişiminde bulunmaya hazırlanıyor. Kulüp, Premier Lig'den flaş bir ismi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor. İşte heyecan verici transfere ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2024 10:34
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39 gol, 41 asist! Erden Timur sağ gösterip sol vurdu! Süper Lig’i kasıp kavuracak

Süper Lig'in köklü kulüplerinden Galatasaray, yeni sezonda da zirveye ulaşarak şampiyonluk hedefini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon elde ettiği başarıların ardından, Sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye odaklanmış durumda. Gelen bilgilere göre, Galatasaray'ın gündemine giren flaş bir isim, taraftarları heyecanlandırmış durumda.

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39 gol, 41 asist! Erden Timur sağ gösterip sol vurdu! Süper Lig’i kasıp kavuracak

Galatasaray, geçen sezonki şampiyonluk başarısını bu sezonda da sürdürmeye kararlı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde ezeli rakibi Fenerbahçe ile başa baş bir mücadele verirken, Avrupa sahnesinde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da önemli başarılar elde etmeyi hedefliyor.

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39 gol, 41 asist! Erden Timur sağ gösterip sol vurdu! Süper Lig’i kasıp kavuracak

CİMBOM'UN TRANSFERDEKİ YENİ HEDEFİ

Galatasaray'ın transfer gündeminde sürpriz bir isim West Ham United'ın yıldızı Pablo Fornals. İddialara göre, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fornals'ın takıma katacağı değeri ve sahadaki çok yönlülüğünü takdir ediyor. Fornals, ana mevkisi olan on numarada, merkez orta saha ve sol orta saha pozisyonlarında etkili bir performans sergileyebiliyor.

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39 gol, 41 asist! Erden Timur sağ gösterip sol vurdu! Süper Lig’i kaCimbom’un Transferdeki Yeni Hedefi Galatasaray’ın transfer gündeminde sürpriz bir isim West Ham United’ın yıldızı Pablo Fornals. İddialara göre, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fornals’ın takıma katacağı değeri ve sahadaki çok yönlülüğünü takdir ediyor. Fornals, ana mevkisi olan on numarada, merkez orta saha ve sol orta saha pozisyonlarında etkili bir performans sergileyebiliyor.sıp kavuracak

BOSMAN KURALLARI VE FORNALS'IN SÖZLEŞME DURUMU

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı kadrosuna katma planı, Bosman Kuralları'ndan yararlanarak gerçekleşebilir. Bu kurala göre, sözleşmesi altı ay içinde sona erecek olan futbolcular, başka bir takıma transfer olabilirken bonservis bedeli ödemek zorunda değiller.

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39 gol, 41 asist! Erden Timur sağ gösterip sol vurdu! Süper Lig’i kasıp kavuracak

Fornals'ın West Ham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor, bu da Galatasaray için transferi kolaylaştıran bir faktör.