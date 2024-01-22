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Fenerbahçe puan kaybetti Galatasaray zirveye ortak oldu! Psikolojik üstünlük kimde? Çarpıcı sözler

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe Samsunspor ile evinde berabere kalırken, Galatasaray zorlu Trabzonspor deplasmanında farklı kazanmayı bildi. Sarı kırmızılılar 3 puanı alarak zirveye ortak olurken, spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 10:01
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Fenerbahçe puan kaybetti Galatasaray zirveye ortak oldu! Psikolojik üstünlük kimde? Çarpıcı sözler

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Zaha(2), Kerem Aktürkoğlu(2) ve Kaan Ayhan kaydetti. Fenerbahçe'nin evinde Samsunspor'a puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren sarı kırmızılılar zirveye ortak oldu.

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Fenerbahçe puan kaybetti Galatasaray zirveye ortak oldu! Psikolojik üstünlük kimde? Çarpıcı sözler

Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını kaleme aldı:

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Fenerbahçe puan kaybetti Galatasaray zirveye ortak oldu! Psikolojik üstünlük kimde? Çarpıcı sözler

REHA KAPSAL - MORAL VE ENERJİ
Galatasaray-Trabzonspor derbisinden önce F.Bahçe'nin Samsunspor'a 2 puan kaybetmesi, Cimbom açısından maçın önemini daha yüksek seviyeye getirdi. Aynı zamanda motivasyon sağladı. Sarı-kırmızılılar ilk 13 dakikada bulduğu golle oyunun inisiyatifini eline aldı.

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Fenerbahçe puan kaybetti Galatasaray zirveye ortak oldu! Psikolojik üstünlük kimde? Çarpıcı sözler

Özellikle Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper ve Zaha gibi açık alana hızlı hücum eden atletik oyuncularıyla da istediği oyun ortamını böylece sağladılar. Kerem Demirbay son haftalardaki yükselen formunu, Trabzon'da da gösterdiği gibi Barış Alper de enerjisiyle takımına hücumda olumlu katkı sağladı. Zaha'nın şimdiye kadar santrfor pozisyonunda denenmemesi de enteresan çünkü C.Palace'ta 2021-22'de 12 gol 1 asistle oynadığı zaman attığı gollerin çoğunu santrforda bulmuştu. Zaha, "İcardi yoksa ben buradayım" mesajını verdi.

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Fenerbahçe puan kaybetti Galatasaray zirveye ortak oldu! Psikolojik üstünlük kimde? Çarpıcı sözler

Galatasaray takım halinde sahanın her yerinde iyi mücadele ettiği gibi takım savunmasını da en iyi şekilde uyguladı. Trabzonspor'un genel kadrosunda ilk 11'indeki Onuachu, zaman zaman oynayan Trezeguet ve Bakasetas olmasa da bu kadar kötü oynamalarını bir açıklaması olamaz.