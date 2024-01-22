Fenerbahçe puan kaybetti Galatasaray zirveye ortak oldu! Psikolojik üstünlük kimde? Çarpıcı sözler

Özellikle Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper ve Zaha gibi açık alana hızlı hücum eden atletik oyuncularıyla da istediği oyun ortamını böylece sağladılar. Kerem Demirbay son haftalardaki yükselen formunu, Trabzon'da da gösterdiği gibi Barış Alper de enerjisiyle takımına hücumda olumlu katkı sağladı. Zaha'nın şimdiye kadar santrfor pozisyonunda denenmemesi de enteresan çünkü C.Palace'ta 2021-22'de 12 gol 1 asistle oynadığı zaman attığı gollerin çoğunu santrforda bulmuştu. Zaha, "İcardi yoksa ben buradayım" mesajını verdi.