HaberlerGaleriFenerbahçe puan kaybetti Galatasaray zirveye ortak oldu! Psikolojik üstünlük kimde? Çarpıcı sözler
Fenerbahçe puan kaybetti Galatasaray zirveye ortak oldu! Psikolojik üstünlük kimde? Çarpıcı sözler
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe Samsunspor ile evinde berabere kalırken, Galatasaray zorlu Trabzonspor deplasmanında farklı kazanmayı bildi. Sarı kırmızılılar 3 puanı alarak zirveye ortak olurken, spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:01Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 10:01