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Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? FB şampiyonluk ihtimalleri neler? Puan durumu, ikili averaj ve daha fazlası...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında nefesleri kesen bir derbiye sahne oldu. Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele boyunca tempolu ve çekişmeli geçen maçın sonucunda Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 99 yaparken, liderlik koltuğunda yer aldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, ligin son haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Öte yandan Fenerbahçe ise İstanbulspor'u konuk edecek. Şampiyonluk heyecanının dorukta olduğu ligde, takımların mücadelesi merakla bekleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 08:35
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Fenerbahçe şampiyonluk ihtimalleri neler? FB hangi durumda kupayı alacak? İşte detaylı analizi

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan kritik derbi mücadelesinde, ikinci sıradaki Fenerbahçe deplasmanda lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 96'ya çıkardı. Bu galibiyetle birlikte, 99 puanda bulunan sarı-kırmızılı rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Peki Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte bu sorunun yanıtı..

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Fenerbahçe şampiyonluk ihtimalleri neler? FB hangi durumda kupayı alacak? İşte detaylı analizi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında heyecan dolu bir derbi yaşandı. Fenerbahçe, 70 dakika 10 kişi oynadığı maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Bu kritik galibiyetle sarı-lacivertli ekip, puanını 96'ya yükselterek, 99 puanda bulunan Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi.

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Fenerbahçe şampiyonluk ihtimalleri neler? FB hangi durumda kupayı alacak? İşte detaylı analizi

Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Hesapları: Son Haftaya Umutla Giriyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında heyecan dolu bir derbi yaşandı. Fenerbahçe, 70 dakika 10 kişi oynadığı maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Bu kritik galibiyetle sarı-lacivertli ekip, puanını 96'ya yükselterek, 99 puanda bulunan Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi.

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Fenerbahçe şampiyonluk ihtimalleri neler? FB hangi durumda kupayı alacak? İşte detaylı analizi

Fenerbahçe Nasıl Şampiyon Olur?

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için öncelikle Galatasaray'ın Konyaspor karşısında mağlup olması gerekiyor. Aynı zamanda, Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi şart. Galatasaray ise Konyaspor deplasmanından 1 puan dahi alırsa, sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

Ligin son haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk edecek. Şampiyonluk için bu maçı kazanmaları gerekiyor. Ancak bu zafer tek başına yeterli değil; Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesi halinde Fenerbahçe şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

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Fenerbahçe şampiyonluk ihtimalleri neler? FB hangi durumda kupayı alacak? İşte detaylı analizi

İkili Averajın Önemi

Şampiyonluk mücadelesinde ikili averaj da belirleyici rol oynuyor. Sezonun ilk yarısında oynanan derbi eşitlikle sonuçlanmıştı. Bu nedenle, son haftadaki sonuçlar büyük önem taşıyor.

Tüm gözler şimdi ligin son haftasına çevrildi. Futbolseverler, bu büyük heyecana tanıklık etmek için sabırsızlanıyor.