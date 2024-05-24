24 Mayıs 2024, Cuma
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? FB şampiyonluk ihtimalleri neler? Puan durumu, ikili averaj ve daha fazlası...
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında nefesleri kesen bir derbiye sahne oldu. Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele boyunca tempolu ve çekişmeli geçen maçın sonucunda Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 99 yaparken, liderlik koltuğunda yer aldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, ligin son haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Öte yandan Fenerbahçe ise İstanbulspor'u konuk edecek. Şampiyonluk heyecanının dorukta olduğu ligde, takımların mücadelesi merakla bekleniyor.
Giriş Tarihi: 24.05.2024 08:35
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