Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? FB şampiyonluk ihtimalleri neler? Puan durumu, ikili averaj ve daha fazlası...

Fenerbahçe Nasıl Şampiyon Olur?

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için öncelikle Galatasaray'ın Konyaspor karşısında mağlup olması gerekiyor. Aynı zamanda, Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi şart. Galatasaray ise Konyaspor deplasmanından 1 puan dahi alırsa, sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

Ligin son haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk edecek. Şampiyonluk için bu maçı kazanmaları gerekiyor. Ancak bu zafer tek başına yeterli değil; Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesi halinde Fenerbahçe şampiyonluk ipini göğüsleyecek.