21 Haziran 2021, Pazartesi
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A Milli Takım'da şok kavga! Son antrenmanda istenmeyen olay
EURO 2020 A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. 3 maçta kalesinde 8 gol gören Şenol Güneş ve öğrencileri turnuvayı sadece 1 gol atarak tamamladı. Turnuvadan elenen Milli Takım'ın son antrenmanında kavga çıktığı öğrenildi. Şenol Güneş'in iki futbolcuyu da sert bir şekilde uyardığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 21.06.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 10:03
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