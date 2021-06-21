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A Milli Takım'da şok kavga! Son antrenmanda istenmeyen olay

EURO 2020 A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. 3 maçta kalesinde 8 gol gören Şenol Güneş ve öğrencileri turnuvayı sadece 1 gol atarak tamamladı. Turnuvadan elenen Milli Takım'ın son antrenmanında kavga çıktığı öğrenildi. Şenol Güneş'in iki futbolcuyu da sert bir şekilde uyardığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 21.06.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 10:03
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A Milli Takım'da şok kavga! Son antrenmanda istenmeyen olay
A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre'ye yenilerek EURO 2020'den elenen A Milli Takım'ın son antrenmanında kavga çıktığı öğrenildi. Şenol Güneş'in iki futbolcuyu da sert bir şekilde uyardığı belirtildi
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A Milli Takım'da şok kavga! Son antrenmanda istenmeyen olay
A Milli Takımımız, İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 kaybettikten sonra İsviçre'ye de 3-1 yenilerek büyük umutlarla gittiğimiz EURO 2020'ye erken veda etti.
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A Milli Takım'da şok kavga! Son antrenmanda istenmeyen olay

19 YIL SONRA DIŞARIDAN AVLANDIK

A Milli Takımımız maçın ilk yarısında iki golünü de ceza sahası dışından yedi. 2002 Dünya Kupası'ndaki Güney Kore maçından bu yana Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonaları'nda bir maçta ceza sahası dışından iki golü birden 19 yıl sonra ilk kez yedik.

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A Milli Takım'da şok kavga! Son antrenmanda istenmeyen olay

İRFAN CAN'DAN ŞEREF SAYISI

Turnuvayı golsüz tamamlamamızı önleyen İrfan Can Kahveci, İsviçre kalecisi Sommer'e de kariyerinde ikinci golünü attı.

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A Milli Takım'da şok kavga! Son antrenmanda istenmeyen olay
Milli futbolcu, Başakşehir forması ile 2019'da Avrupa Ligi'nde Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yendikleri maçta Sommer'in kalesine takımının ilk sayısını kaydetmişti.