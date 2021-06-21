A Milli Takım'da şok kavga! Son antrenmanda istenmeyen olay

19 YIL SONRA DIŞARIDAN AVLANDIK

A Milli Takımımız maçın ilk yarısında iki golünü de ceza sahası dışından yedi. 2002 Dünya Kupası'ndaki Güney Kore maçından bu yana Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonaları'nda bir maçta ceza sahası dışından iki golü birden 19 yıl sonra ilk kez yedik.