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Şenol Güneş'ten Türkiye-Galler maçı öncesi konuştu: Sorumlusu benim

Türkiye 2020 Avrupa Şampiyonası'na 3-0 İtalya mağlubiyetiyle kötü bir başlangınç yaptı. Grupta İtalya 3 puanlar liderliğini sürdürürken Galler ve İsviçre'nin ise 1'er puanu bulunuyor. İlk maçlar sonunda ise Türkiye'nin henüz puanı bulunmuyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın (16 Haziran 2021 Çarşamba) oynanacak Galler maçı öncesinde konuştu. Hem Galler hem de İsviçre maçının final olduğunu söyleyen Güneş, "Galler'den daha üstün olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu. Öte yandan Şenol, "İtalya'dan puan alsaydık, kötü oyunumuzu kapatmazdı bu. Oyun planı olarak da eksiktik ve bunun sorumlusu benim. Görevi veren benim. Geçmişe takılmak yerine, yarınki maçı düşüneceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 22:51 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 22:51
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Şenol Güneş'ten Türkiye-Galler maçı öncesi konuştu: Sorumlusu benim

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile Bakü'de karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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Şenol Güneş'ten Türkiye-Galler maçı öncesi konuştu: Sorumlusu benim

Azerbaycan'a geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Güneş, "Buradaki misafirperverlikten ve ev sahibi olduğumuz duygusunu hissettiren kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Stat çok güzel. Sadece bizim son maçta oynadığımız oyun ve aldığımız sonuç olumsuzdu. Kaybedilen maçın suçlamasını yapmıyoruz. Moral bozukluğu tabii ki olacaktır ama her gün yeni bir başlangıç. Yarın da yeni bir maça başlıyoruz. İlk maç skor ve oyun açısından olumsuzdu. Yarın güzel bir oyun ve sonuç bekliyoruz" diye konuştu.

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Şenol Güneş'ten Türkiye-Galler maçı öncesi konuştu: Sorumlusu benim

"KÖTÜ BAŞLAYIP İYİ BİTİREN DE OLUYOR, İYİ BAŞLAYIP KÖTÜ BİTİREN DE"
İtalya karşısında alınan sonuç sonrasında turnuvanın geneliyle ilgili yorum yapmanın yanlış olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Grup maçlarına çok hızlı başlayıp düşüş gösteren de olabilir, 3 maçı da alabilen de olabilir. Ayrıca yavaş başlayıp sonrasında iyi sonuçlar da alan var. Hatta Danimarka'nın tatilden gelip şampiyon olma hikayesi var. Çok hızlı başlayıp, mükemmel oynayıp gruptan çıkan ama hemen elenen takımlar var. Geçen turnuvada Portekiz gruptan çıkarken zorlandı ama şampiyon oldu.

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Şenol Güneş'ten Türkiye-Galler maçı öncesi konuştu: Sorumlusu benim

Oyuncular ve takımlar performans değişikliği gösterebiliyor. İki takım arasında farklılıklar da ortaya çıkabiliyor. Son maçta İtalya ne kadar üstünse, biz de o kadar kötüydük. O maça bakarak İtalya'yı olağanüstü görebiliriz. Ama Hollanda-Ukrayna maçını izledim. Gel gitli bir maçtı. İspanya çok iyi oynamasına rağmen skora yansıtamadı. Biz de İtalya'dan puan alsaydık, kötü oyunumuzu kapatmazdı bu. Oyun planı olarak da eksiktik ve bunun sorumlusu benim. Görevi veren benim. Geçmişe takılmak yerine, yarınki maçı düşüneceğiz.

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Şenol Güneş'ten Türkiye-Galler maçı öncesi konuştu: Sorumlusu benim

Galler 2016'da yarı final oynayan bir takım. Onların da bizim de kazanmaya ihtiyacımız var. Bu durum da maçın formatını değiştirebilir. Bu akşam Fransa-Almanya maçı var, bu maçta ne olacağını bilemezsiniz. İtalya karşısında ne yapacağımızı görmek istedik. Kafa kafaya oynayıp 1-0 da kaybedebilirdik. Ama hiçbir şey yapmadık. Bu grubun en genç takımı olarak göründüğümüzü düşünürsek, bunları yaşayacağız. Gruptan çıktığımızda oyunun muhakemesini yaparız" ifadelerini kullandı.