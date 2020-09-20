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ABD’nin canavar Rus'u Oksana Piari görenleri korkutuyor

ABD'de yaşayan Rusya uyruklu Oksana Piari, 20 yıldır yaptığı vücut geliştirme sporuyla görenleri korkutuyor.

Giriş Tarihi: 20.09.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 18:34
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ABD’nin canavar Rus'u Oksana Piari görenleri korkutuyor

Rusya'dan ABD'nin Florida eyaletine taşınan 38 yaşındaki Oksana Piari, ülkesinde okuduğu üniversite yıllarından şu ana kadar vücut geliştirme sporuyla uğraşıyor.

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ABD’nin canavar Rus'u Oksana Piari görenleri korkutuyor

20 yıldır hiç ara vermeyen Piari'nin gelişmiş vücut kaslarını gören "canavar" olarak adlandırıyor.

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ABD’nin canavar Rus'u Oksana Piari görenleri korkutuyor

Oksana, eşi Artem (34) ile üniversitenin spor salonunda tanıştığını aşkları ile birlikte vücut kaslarının da büyüdüğünü ifade etti.

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ABD’nin canavar Rus'u Oksana Piari görenleri korkutuyor

Eşinden ilham aldığını kaydeden Piari, " Fiziksel mükemmelliğe ulaşmak için birbirimizi motive ediyoruz" dedi.

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ABD’nin canavar Rus'u Oksana Piari görenleri korkutuyor

200 KG KALDIRARAK, KUZEY AMERİKA ŞAMPİYONASI OLDU

Birçok yarışmada başarı elde eden iki çocuk annesi Oksana'nın, geçen sene Kuzey Amerika Şampiyonası'nda 200 kilo ağırlığı kaldırarak, rekor kırmayı başaran ilk Rus olduğu ifade edildi.