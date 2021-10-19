19 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta hangi kanalda? Sergen Yalçın'dan flaş karar

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta hangi kanalda? Sergen Yalçın'dan flaş karar

Süper Lig'in en flaş takımı Beşiktaş bu akşam Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Devler sahnesinde ilk 2 maçından mağlup ayrılan siyah-beyazlılarda tek hedef kritik müsabakadan zaferle ayrılmak. Teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 09:52
  • 1
  • 22
Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta hangi kanalda? Sergen Yalçın’dan flaş karar

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında bu akşam Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Beşiktaş'ta başta teknik heyet olmak üzere camianın gözü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Sporting Lizbon karşılaşmasında.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta hangi kanalda? Sergen Yalçın’dan flaş karar

Başakşehir karşısında alınan mağlubiyet keyifleri kaçırırken, siyah-beyazlılar Avrupa'da işleri yoluna koyup rotayı Galatasaray derbisine çevirmek istiyor. Siyah-beyazlılar C Grubu'ndaki iki maçında da henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

  • 3
  • 22
Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta hangi kanalda? Sergen Yalçın’dan flaş karar

İlk maçında Almanya temsilcisi Dortmund'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamladı. Sporting Lizbon da Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı.

  • 4
  • 22
Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta hangi kanalda? Sergen Yalçın’dan flaş karar
Evinde Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Kartal, bugün sahadan 3 puanla ayrılarak Avrupa arenasında yoluna devam etmek istiyor.
  • 5
  • 22
Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta hangi kanalda? Sergen Yalçın’dan flaş karar

AVRUPA'DA 227. MÜCADELE
Beşiktaş bu akşam oynayacağı Sporting Lizbon maçıyla, Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 226 mücadelede rakiplerine 84 kez üstünlük kurmayı başardı.