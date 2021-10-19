19 Ekim 2021, Salı
Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta hangi kanalda? Sergen Yalçın'dan flaş karar
Süper Lig'in en flaş takımı Beşiktaş bu akşam Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Devler sahnesinde ilk 2 maçından mağlup ayrılan siyah-beyazlılarda tek hedef kritik müsabakadan zaferle ayrılmak. Teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.
Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 09:52
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