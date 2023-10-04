İsmail Kartal'dan kadroda büyük rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. hafta maçında Spartak Trnava'nın konuğu olacak. Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1'lik skorla geçen sarı-lacivertli ekip ikide iki yaparak liderliği elinde tutmak istiyor. Karşılaşma öncesi teknik direktör İsmail Kartal'ın kafasındaki 11'i netleştirdiği öğrenilirken, kadroda büyük bir rotasyona giderek 7 ismi değiştireceği öğrenildi. İşte Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...