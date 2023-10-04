04 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İsmail Kartal'dan kadroda büyük rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı 11'i

İsmail Kartal'dan kadroda büyük rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. hafta maçında Spartak Trnava'nın konuğu olacak. Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1'lik skorla geçen sarı-lacivertli ekip ikide iki yaparak liderliği elinde tutmak istiyor. Karşılaşma öncesi teknik direktör İsmail Kartal'ın kafasındaki 11'i netleştirdiği öğrenilirken, kadroda büyük bir rotasyona giderek 7 ismi değiştireceği öğrenildi. İşte Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 04.10.2023 22:05
  • 1
  • 28
İsmail Kartal’dan kadroda büyük rotasyon! İşte Fenerbahçe’nin Spartak Trnava maçı 11’i

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Anton Malatinsky Stadyumu'nda perşembe günü TSİ 22.00'de Spartak Trnava'ya konuk olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
İsmail Kartal’dan kadroda büyük rotasyon! İşte Fenerbahçe’nin Spartak Trnava maçı 11’i

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 262. maçına çıkacak.

  • 3
  • 28
İsmail Kartal’dan kadroda büyük rotasyon! İşte Fenerbahçe’nin Spartak Trnava maçı 11’i

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 261 müsabakada 102 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

  • 4
  • 28
İsmail Kartal’dan kadroda büyük rotasyon! İşte Fenerbahçe’nin Spartak Trnava maçı 11’i

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 350 kez havalandırırken, kalesinde ise 370 gol gördü.

  • 5
  • 28
İsmail Kartal’dan kadroda büyük rotasyon! İşte Fenerbahçe’nin Spartak Trnava maçı 11’i

BU SEZON AVRUPA DEPLASMANLARINDA GOL YEMEDİ
Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesinde gol görmedi.