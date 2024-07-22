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Beşiktaş leblebi gibi gol atacak! 1.82'lik yıldız çıkartması

Beşiktaş, transfer piyasasında hızını artırarak taraftarlarını heyecanlandıran yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fransa'nın köklü kulüplerinden PSG'de top koşturan yıldız bir futbolcuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Bu transfer için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, taraftarlarının merakını ve heyecanını daha da artırıyor. İşte, Beşiktaş'ın gündemine oturan bu değerli oyuncunun transfer sürecine dair en sıcak gelişmeler ve bu hamlenin kulüp üzerindeki muhtemel etkileri...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 14:25
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Beşiktaş leblebi gibi gol atacak! 1.82’lik yıldız çıkartması

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın hedefindeki yeni isim taraftarı coşturdu. PSG forması giyen yıldız futbolcu için çalışmalar başladı. İşte nefes kesen transfere ilişkin detaylar...

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Beşiktaş leblebi gibi gol atacak! 1.82’lik yıldız çıkartması

Beşiktaş'tan Göz Kamaştırıcı Transfer Hamlesi: Sırada Marco Asensio Var!

Transfer dönemine damgasını vuran Beşiktaş, yıldız isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi önemli transferlere imza atan siyah-beyazlıların yeni hedefinde Marco Asensio olduğu iddia edildi.

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Beşiktaş leblebi gibi gol atacak! 1.82’lik yıldız çıkartması

Kiralama Formülüyle Geliyor

Yabancı basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol yıldız Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor. Transferde oldukça istekli olan siyah-beyazlılar, oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçti.

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Beşiktaş leblebi gibi gol atacak! 1.82’lik yıldız çıkartması

Beşiktaş'ın, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için Paris Saint-Germain'e kiralama teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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Beşiktaş leblebi gibi gol atacak! 1.82’lik yıldız çıkartması

Geçen Sezon 31 Maça Çıktı

Marco Asensio, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 31 maçta 5 gol atıp 7 de asist yaparak takımına önemli bir katkı sağlamıştı. Paris Saint-Germain ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Asensio'nun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.