Beşiktaş leblebi gibi gol atacak! 1.82'lik yıldız çıkartması

Beşiktaş, transfer piyasasında hızını artırarak taraftarlarını heyecanlandıran yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fransa'nın köklü kulüplerinden PSG'de top koşturan yıldız bir futbolcuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Bu transfer için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, taraftarlarının merakını ve heyecanını daha da artırıyor. İşte, Beşiktaş'ın gündemine oturan bu değerli oyuncunun transfer sürecine dair en sıcak gelişmeler ve bu hamlenin kulüp üzerindeki muhtemel etkileri...