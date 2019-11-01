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Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Yaz transfer döneminde yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldüren Fenerbahçe'de Ocak ayı için çalışmalar başladı. Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe son 2 maçından galibiyetle ayrılırken şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Sarı lacivertliler Ocak ayı ve sezon sonu için transferde şov yapmanın peşinde.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 11:12
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Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Süper Lig'de 9. hafta sonunda lider Alanyaspor'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar devam ediyor.

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Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, takımı baştan aşağı yenileyerek başta Luiz Gustavo, Max Kruse, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues olmak üzere tam 12 futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

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Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Ara transfer döneminde de yapacağı birkaç takviyeyle zirve yarışını sonuna kadar kovalamak isteyen sarı-lacivertlilerin ilk hedefiyse sol bek transferi...

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Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Hasan Ali Kaldırım'ın Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalması nedeniyle bu bölgede alternatifi kalmayan Kanarya'nın adı Aleksandar Kolarov ve Dario Melnjak ile anılıyor.

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Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Ocak ayı için arayışlarını sürdüren ve artık transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, yeni sezonun planlamasına da şimdiden başladı.