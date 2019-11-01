Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Yaz transfer döneminde yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldüren Fenerbahçe'de Ocak ayı için çalışmalar başladı. Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe son 2 maçından galibiyetle ayrılırken şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Sarı lacivertliler Ocak ayı ve sezon sonu için transferde şov yapmanın peşinde.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 11:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





