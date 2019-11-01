Alex Fenerbahçe'ye listesini sundu! İşte listede yer alan o isimler...

Süper Lig'de Alanyaspor'un 1 puan gerisinde olan ve 2. sırada yer alan Fenerbahçe transferde yepyeni bir politikaya bürünüyor. Sarı-lacivertli kurmaylar takıma uzun vadede katkı sağlayacak ve ilerleyen yıllarda bonservis getirisi sağlayacak isimleri kadroya katmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe, Brezilya pazarına oldukça hakim olan Alex de Souza'yı referans alacak.