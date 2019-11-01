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Alex Fenerbahçe'ye listesini sundu! İşte listede yer alan o isimler...

Süper Lig'de Alanyaspor'un 1 puan gerisinde olan ve 2. sırada yer alan Fenerbahçe transferde yepyeni bir politikaya bürünüyor. Sarı-lacivertli kurmaylar takıma uzun vadede katkı sağlayacak ve ilerleyen yıllarda bonservis getirisi sağlayacak isimleri kadroya katmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe, Brezilya pazarına oldukça hakim olan Alex de Souza'yı referans alacak.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 12:08
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Alex Fenerbahçe'ye listesini sundu! İşte listede yer alan o isimler...

Geçtiğimiz sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatan ancak bu sezon gösterdiği performansla ligde 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de devrim niteliğinde değişiklikler yaşanıyor.

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Alex Fenerbahçe'ye listesini sundu! İşte listede yer alan o isimler...

Bu sezon kısa vadede mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler uzun vadede takıma katılacak isimler için çalışmalarına başladı.

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Alex Fenerbahçe'ye listesini sundu! İşte listede yer alan o isimler...

Transferde Benfica modelini örnek olarak alacak olan Fenerbahçe yönetimi borç yükünden kurtulup her sene üzerine koyarak kara geçen bir kulüp olma yolunda ilerlemek amacında.

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Alex Fenerbahçe'ye listesini sundu! İşte listede yer alan o isimler...

Güney Amerika'daki futbol madeninin farkında olan sarı-lacivertliler transferde Brezilya pazarına yönelecek.

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Alex Fenerbahçe'ye listesini sundu! İşte listede yer alan o isimler...

Burada da halen Brezilya Ligi'ndeki birçok futbolcun idol olarak gördüğü Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza devreye girecek.