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Alex Fenerbahçe'ye listesini sundu! İşte listede yer alan o isimler...
Süper Lig'de Alanyaspor'un 1 puan gerisinde olan ve 2. sırada yer alan Fenerbahçe transferde yepyeni bir politikaya bürünüyor. Sarı-lacivertli kurmaylar takıma uzun vadede katkı sağlayacak ve ilerleyen yıllarda bonservis getirisi sağlayacak isimleri kadroya katmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe, Brezilya pazarına oldukça hakim olan Alex de Souza'yı referans alacak.
Giriş Tarihi: 01.11.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 12:08
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