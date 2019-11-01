01 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Belhanda'nın yerine o geliyor! İşte Aslan'ın yeni 10 numarası...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın üzerini kara bulutlar kapladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid yenilgisinin ardından ligde de Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, devre arası transfer dönemi için girişimlerine şimdiden hız verdi. Beklenen performansın uzağında kalan ve taraftarlarla sorun yaşayan Belhanda ayrılacaklar isimlerin ilk sırasında yer alıyor. Galatasaray'da yeni 10 numara için ise sürpriz bir isim gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 10:59
  • 1
  • 19
Belhanda'nın yerine o geliyor! İşte Aslan'ın yeni 10 numarası...

Süper Lig'de 9. hafta itibarıyla 13 puanla 7. sırada bulunan Galatasaray'da futbolcuların gösterdiği performans gerek taraftarlar gerekse futbol otoriteleri tarafından eleştiriliyor.

  • 2
  • 19
Belhanda'nın yerine o geliyor! İşte Aslan'ın yeni 10 numarası...

Ligde son olarak Beşiktaş ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar dev derbiden 1-0 mağlup ayrılmış ve gösterdiği performans ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu..

  • 3
  • 19
Belhanda'nın yerine o geliyor! İşte Aslan'ın yeni 10 numarası...

Galatasaray sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katmasına rağmen, bu oyunculardan aldığı performans henüz istenilen düzeyde değil..

  • 4
  • 19
Belhanda'nın yerine o geliyor! İşte Aslan'ın yeni 10 numarası...

Bu sebepten olacak ki Terim, ara transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başladı..

  • 5
  • 19
Belhanda'nın yerine o geliyor! İşte Aslan'ın yeni 10 numarası...

Takıma katılan yeni isimlerin yanı sıra bazı eski oyuncularla da yollarını ayırmayı planlayan Aslan'da performansı en çok eleştirilen isimlerden biri de Faslı oyuncu Younes Belhanda..