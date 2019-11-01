Belhanda'nın yerine o geliyor! İşte Aslan'ın yeni 10 numarası...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın üzerini kara bulutlar kapladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid yenilgisinin ardından ligde de Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, devre arası transfer dönemi için girişimlerine şimdiden hız verdi. Beklenen performansın uzağında kalan ve taraftarlarla sorun yaşayan Belhanda ayrılacaklar isimlerin ilk sırasında yer alıyor. Galatasaray'da yeni 10 numara için ise sürpriz bir isim gündeme geldi.