Cimbom'dan orta saha hamlesi! İngiliz devinden dünya yıldızını radarına aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmayı başaran Galatasaray, kasasını doldururdu. Yeni sezona yıldız transferi ile giriş yapan Cimbom, orta saha arayışlarını hala daha devam ettiriyor. Sarı kırmızılı ekip taraftarın da yoğun isteğine kulak kabartarak, İngiliz devinde dünya yıldızını radarına aldı. İşte detaylar…