30 Ağustos 2023, Çarşamba
Cimbom'dan orta saha hamlesi! İngiliz devinden dünya yıldızını radarına aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmayı başaran Galatasaray, kasasını doldururdu. Yeni sezona yıldız transferi ile giriş yapan Cimbom, orta saha arayışlarını hala daha devam ettiriyor. Sarı kırmızılı ekip taraftarın da yoğun isteğine kulak kabartarak, İngiliz devinde dünya yıldızını radarına aldı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 30.08.2023 22:30 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 22:41
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16