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Cimbom'dan orta saha hamlesi! İngiliz devinden dünya yıldızını radarına aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmayı başaran Galatasaray, kasasını doldururdu. Yeni sezona yıldız transferi ile giriş yapan Cimbom, orta saha arayışlarını hala daha devam ettiriyor. Sarı kırmızılı ekip taraftarın da yoğun isteğine kulak kabartarak, İngiliz devinde dünya yıldızını radarına aldı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.08.2023 22:30 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 22:41
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Cimbom’dan orta saha hamlesi! İngiliz devinden dünya yıldızını radarına aldı

Geçtiğimiz sezonu lider tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan katılma hakkı elde etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cimbom’dan orta saha hamlesi! İngiliz devinden dünya yıldızını radarına aldı

Turnuvada ilk olarak 2. Ön Eleme turunda Zalgiris'i eleyen temsilcimiz 3. turda Olimpija'yı geçmişti.

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Cimbom’dan orta saha hamlesi! İngiliz devinden dünya yıldızını radarına aldı

Gruplara son adım olan play-off turunda Molde ile eşleyen sarı-kırmızılılar, turun ilk maçında deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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Cimbom’dan orta saha hamlesi! İngiliz devinden dünya yıldızını radarına aldı

Rövanş maçına geçtiğimiz gün çıkan Cimbom, zorlu geçen 90 dakikadan 2-1 galip ayrılarak grupların kilidini açmıştı.

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Cimbom’dan orta saha hamlesi! İngiliz devinden dünya yıldızını radarına aldı

17. KEZ BAŞARDI

Galatasaray, Molde'yi eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.