Fenerbahçe Mesut Özil son dakika | Mesut Özil maaşı ne kadar | Dünya bunu konuşuyor! Özil Ronaldo'yu geçti

Fenerbahçe Mesut Özil son dakika | Mesut Özil maaşı ne kadar | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, dün gece saatlerinde İstanbul'a ayak bastı. 3.5 yıllık bir anlaşmaya imza atacağı belirlenen Mesut Özil, dünya futbolunun en büyük efsanelerinden Ronaldo'yu geride bıraktı. Öte yandan Özil'in Fenerbahçe'den ne kadar alacağı da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 11:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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