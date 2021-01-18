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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Fenerbahçe Mesut Özil son dakika | Mesut Özil maaşı ne kadar | Dünya bunu konuşuyor! Özil Ronaldo'yu geçti Fenerbahçe Mesut Özil son dakika | Mesut Özil maaşı ne kadar | Dünya bunu konuşuyor! Özil Ronaldo'yu geçti Fenerbahçe Mesut Özil son dakika | Mesut Özil maaşı ne kadar | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, dün gece saatlerinde İstanbul'a ayak bastı. 3.5 yıllık bir anlaşmaya imza atacağı belirlenen Mesut Özil, dünya futbolunun en büyük efsanelerinden Ronaldo'yu geride bıraktı. Öte yandan Özil'in Fenerbahçe'den ne kadar alacağı da belli oldu. İşte ayrıntılar... Giriş Tarihi: 18.01.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 11:00 Tüm dünyada Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferi konuşuluyor. 32 yaşındaki yıldızın Arsenal’den ayrılarak Türkiye’nin yolunu tutması son dakika bilgileriyle paylaşıldı. GALERİ DEVAM EDİYOR GENİŞ YANKI UYANDIRDI Başta Reuters ve AP gibi ünlü haber ajansları olmak üzere GOAL, ESPN, Guardian, The Athletic, CNN, Bild gibi medya devleri Özil'in transferini geniş yer ayırarak haberleştirdi. ABD'den Afrika'ya Asya'dan Avrupa'ya kadar herkes, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye ve Kadıköy'e gidişini manşetlerine taşıdı. ÖZEL PAYLAŞIMLAR YAPILDI GOAL.com'dan dünyaca tanınan illüstratör Emilio Sansolini, Mesut Özil'i sarı-lacivert renkler arasında ve Fenerbahçe armasıyla çizdi. İngiltere'de en çok konuşulan konu halini alan transferin perde arkaları paylaşıldı. Guardian özel bir video ile yıldız futbolcuya veda ederken, Mirror, Daily Mail ve The Sun'da da özel paylaşımlar vardı. ALMANYA'DAN BÜYÜK İLGİ Mesut Özil'e Almanya'da da ilgi büyüktü. Bild an be an paylaşımlar üzerinden Özil'in Fenerbahçe'yi açıklamasını okucuylarıyla buluşturdu. DC UNİTED HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI ABD'de de Bleacher Report ile beraber birçok yayın organı DC United'ın hayallerinin sekteye uğradığını ve Mesut Özil'in Fenerbahçe paylaşımını yayınladı.