25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Ozan Tufan İtalya yolcusu! İşte flaş takas teklifi

Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Ozan Tufan İtalya yolcusu! İşte flaş takas teklifi

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Ozan Tufan için, önemli kulüpler sıraya girdi. Sözleşmesinde 20 milyon euro maddesi bulunan Tufan için İtalyan kulübü Lazio, 3 önemli teklifle sarı lacivertli kulübün kapısını çaldı.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 11:53
  • 1
  • 15
Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Ozan Tufan İtalya yolcusu! İşte flaş takas teklifi

Fenerbahçe yönetimi sözleşmesine 20 milyon euroya serbest kalma maddesi koydurduğu Ozan Tufan'la ilgili yılın takasına imza atmaya hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Ozan Tufan İtalya yolcusu! İşte flaş takas teklifi
Süper Lig'de sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.
  • 3
  • 15
Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Ozan Tufan İtalya yolcusu! İşte flaş takas teklifi

LAZIO'DAN OZAN TUFAN TEKLİFİ

Sarı-Lacivertli yönetim, her fırsatta yurt dışında oynamak istediğini açıklayan Ozan Tufan'ın sözleşmesine 20 milyon euro serbest kalma maddesini koydurmuştu.

  • 4
  • 15
Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Ozan Tufan İtalya yolcusu! İşte flaş takas teklifi

İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Ozan Tufan için İtalyan kulübü Lazio'dan yönetime ciddi bir teklif geldi.

  • 5
  • 15
Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Ozan Tufan İtalya yolcusu! İşte flaş takas teklifi
Lazio Kulübü, Ozan Tufan'ı takımı katmak için çaba sarf ederken, Fenerbahçe yönetimi ise Vedat Muriç'i yeniden takıma getirmek ve oynatmak için harekete geçti.