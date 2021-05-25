HaberlerGaleriFenerbahçe transfer haberleri bugün | Ozan Tufan İtalya yolcusu! İşte flaş takas teklifi
Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Ozan Tufan İtalya yolcusu! İşte flaş takas teklifi
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Ozan Tufan için, önemli kulüpler sıraya girdi. Sözleşmesinde 20 milyon euro maddesi bulunan Tufan için İtalyan kulübü Lazio, 3 önemli teklifle sarı lacivertli kulübün kapısını çaldı.
Giriş Tarihi: 25.05.2021 11:19Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 11:53