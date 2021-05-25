Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde harekete geçti!
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş sezonu şampiyon olarak tamamlarken, takımlar yeni sezon için kolları sıvadı. EURO 2020 öncesi bazı takımlar transfer çalışmalarına hızlı başladı. Bugün anlaşma sağlanan iki futbolcunun da İstanbul'a geleceği iddia edildi. İşte günün önemli spor haberleri...
Giriş Tarihi: 25.05.2021
15:31
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte kulüpler gözlerini yapacağı yeni transfer hamlelerine çevirdi. İşte basında yer alan son dakika transfer haberleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
SÜPER LİG DEVLERİ GOL KRALININ PEŞİNDE Bu sezon Avrupa futboluna damga vuran Türk yıldızlardan biri olan Serdar Dursun transfer savaşı çıkardı. Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt'ta 27 gole imza atarak krallık koltuğuna oturan yıldız futbolcu başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere 5 kulübü peşine taktı. 29 yaşındaki futbolcuya bu iki kulübün yanı sıra Hamburg, Union Berlin ve Schalke 04 de teklif yaptı. Sözleşmesi sona eren Serdar kesin kararını 10 gün içinde verecek. (Takvim)
SÜPER LİG EKİPLERİ SİNAN GÜMÜŞ'Ü İSTİYOR Sezon başında Sarı-Lacivertliler'e imzayı atan ve genelde hamle oyuncusu olarak takıma katkıda bulunan Sinan Gümüş'e teklifler yağmur gibi geliyor.Alınan bilgiye göre Sinan'la, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un yanı sıra Gaziantepspor, Başakşehir ve Alanyaspor'un ilgilendiği bildirildi.Fenerbahçe'de kalmak isteyen Sinan ise yeni dönemde takımın başına geçecek hocanın gözüne girmeye çalışıp, ona göre yol haritasını çizmek istiyor. (Fanatik)
KENAN KARAMAN İLE KAAN AYHAN GALATASARAY YOLUNDA Galatasaray'ın ara transfer döneminde 3. kez kiraladığı Henry Onyekuru'nun takımdaki macerası yine kısa sürdü... Yönetim, Monaco'dan kiralanan Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylelikle Onyekuru ile Galatasaray'ın yolları 3. kez ayrıldı.Onyekuru defterini kapatan Galatasaray, her konuda anlaşmaya vardığı Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra rotayı Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'a çevirdi.Sassuolo'da yedek kalan Kaan'ı kiralamaya çalışan sarı kırmızılılar, Fortuna Düsseldorf'la yollarını ayıran Kenan'la da uzun vadeli sözleşme imzalamayı planlıyor. (Hürriyet)
FRANSA ŞAMPİYONU DORUKHAN'I GÖZÜNE KESTİRDİ Beşiktaş ile anlaşmayan 25 yaşındaki milli yıldız Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşuluyordu ancak milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, "Bu ihtimalin sıfır" olduğunu açıkladı.Menajer Ahmet Bulut'un Dorukhan Toköz için Avrupa'nın önemli takımlarıyla temaslar kurmaya başlarken bu takımların arasında Lille'in de olduğu iddia edildi.