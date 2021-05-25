Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde harekete geçti!

SÜPER LİG DEVLERİ GOL KRALININ PEŞİNDE

Bu sezon Avrupa futboluna damga vuran Türk yıldızlardan biri olan Serdar Dursun transfer savaşı çıkardı. Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt'ta 27 gole imza atarak krallık koltuğuna oturan yıldız futbolcu başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere 5 kulübü peşine taktı. 29 yaşındaki futbolcuya bu iki kulübün yanı sıra Hamburg, Union Berlin ve Schalke 04 de teklif yaptı. Sözleşmesi sona eren Serdar kesin kararını 10 gün içinde verecek. (Takvim)