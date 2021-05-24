HaberlerGaleriSon dakika | Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesinleşen takımlar belli oldu! İşte Beşiktaş'ın zorlu rakipleri
Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesinleşen takımlar belli oldu! İşte Beşiktaş'ın zorlu rakipleri
Son dakika haberi... Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı elde etti. Siyah beyazlıların devler arenasında karşılacağı rakiplerin bir kısmı kesinleşti. Sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray ise ön elemelerden bilet arayacak.
Giriş Tarihi: 24.05.2021 12:10Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 12:10