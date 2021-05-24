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Haberler Galeri Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesinleşen takımlar belli oldu! İşte Beşiktaş'ın zorlu rakipleri

Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesinleşen takımlar belli oldu! İşte Beşiktaş'ın zorlu rakipleri

Son dakika haberi... Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı elde etti. Siyah beyazlıların devler arenasında karşılacağı rakiplerin bir kısmı kesinleşti. Sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray ise ön elemelerden bilet arayacak.

Giriş Tarihi: 24.05.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 12:10
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Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesinleşen takımlar belli oldu! İşte Beşiktaş'ın zorlu rakipleri
Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta 32 takımın mücadele edeceği 2021-2022 sezonunda 25 kulüp yerini aldı.
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Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesinleşen takımlar belli oldu! İşte Beşiktaş'ın zorlu rakipleri
Avrupa'da yerel liglerin sona ermesiyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli olmaya başladı. Devler Ligi'nde 2021-2022 sezonu için 11 ülkeden 25 takım yerini ayırdı. İşte 2021-22 Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesinleşen takımlar;
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Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesinleşen takımlar belli oldu! İşte Beşiktaş'ın zorlu rakipleri

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında yerini ayırttı. Sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray ise ön elemelerden bilet arayacak.

İSPANYA LA LIGA'DAN 4 TAKIM: Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla

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Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesinleşen takımlar belli oldu! İşte Beşiktaş'ın zorlu rakipleri
İNGİLTERE PREMIER LİG'DEN 4 TAKIM: 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea
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Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesinleşen takımlar belli oldu! İşte Beşiktaş'ın zorlu rakipleri
ALMANYA BUNDESLIGA'DAN 4 TAKIM: Bayern Münih, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg