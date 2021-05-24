Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesinleşen takımlar belli oldu! İşte Beşiktaş'ın zorlu rakipleri

Son dakika haberi... Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı elde etti. Siyah beyazlıların devler arenasında karşılacağı rakiplerin bir kısmı kesinleşti. Sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray ise ön elemelerden bilet arayacak.

Giriş Tarihi: 24.05.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 12:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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