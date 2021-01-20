HaberlerGaleriFenerbahçe transfer haberleri bugün | Galatasaray'ın gözdesine kanca! Fenerbahçe'den büyük çalım
Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Galatasaray'ın gözdesine kanca! Fenerbahçe'den büyük çalım
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Devre arası transfer döneminde Attila Szalai ve Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe'nin yeni hedefi Galatasaray'ın eski yıldızı. Transferde henüz bir mesafe alamayan Galatasaray'ın durumundan faydalanmak isteyen Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalara hız verdi.