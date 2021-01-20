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Haberler Galeri Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Galatasaray'ın gözdesine kanca! Fenerbahçe'den büyük çalım

Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Galatasaray'ın gözdesine kanca! Fenerbahçe'den büyük çalım

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Devre arası transfer döneminde Attila Szalai ve Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe'nin yeni hedefi Galatasaray'ın eski yıldızı. Transferde henüz bir mesafe alamayan Galatasaray'ın durumundan faydalanmak isteyen Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalara hız verdi.

Sabah
Giriş Tarihi: 20.01.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 11:21
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Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Galatasaray'ın gözdesine kanca! Fenerbahçe'den büyük çalım

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosuna iki önemli takviye yapan sarı lacivertli yönetimin taraftarına bir sürprizi daha var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Galatasaray'ın gözdesine kanca! Fenerbahçe'den büyük çalım
Attila Szalai ve Mesut Özil transferlerini bitiren Fenerbahçe, Henri Onyekuru'nun durumunu yakından takip ediyor. Henüz somut adım atılmasa da Nijeryalı oyuncu için Fenerbahçe devreye girebilir.
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Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Galatasaray'ın gözdesine kanca! Fenerbahçe'den büyük çalım
Önce Szalai, ardından dünyaca ünlü Mesut Özil transferleriyle Ocak transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'den kısa süre içerisinde yeni bir bomba daha gelebilir...
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Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Galatasaray'ın gözdesine kanca! Fenerbahçe'den büyük çalım

Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Monaco'da bulunan eski Galatasaraylı Henri Onyekuru için yakın takipte olduğu, Nijeryalı oyuncu için kısa süre içerisinde devreye girebileceği öğrenildi.

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Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Galatasaray'ın gözdesine kanca! Fenerbahçe'den büyük çalım

Onyekuru'ya aracılar vasıtasıyla durumunun sorulduğu, Nijeryalı yıldızın ilk tercihinin Galatasaray olması dolayısıyla Fenerbahçe'nin somut bir adım atmadığı kaydedildi.