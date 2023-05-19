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Fenerbahçe Trabzonspor derbisine damga vuran olay! Ahmet Çakar'dan flaş sözler

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk etti. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Bu galibiyetle Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmayı başardı. Karşılaşma sonrası Ahmet Çakar, iki ismi ön plana çıkardı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 19.05.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 10:59
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Fenerbahçe Trabzonspor derbisine damga vuran olay! Ahmet Çakar’dan flaş sözler
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk etti. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Bu galibiyetle Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmayı başardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe Trabzonspor derbisine damga vuran olay! Ahmet Çakar’dan flaş sözler

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, 34. hafta maçında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti.

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Fenerbahçe Trabzonspor derbisine damga vuran olay! Ahmet Çakar’dan flaş sözler
Mücadeleye etkili başlayan ve 90 dakika boyunca kontrolü bırakmayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda hata yapmadı.
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Fenerbahçe Trabzonspor derbisine damga vuran olay! Ahmet Çakar’dan flaş sözler
Karşılaşmanın ardından SABAH Spor'un usta yazarları iki takımı değerlendirirken, çarpıcı ifadeler kullandılar.
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Fenerbahçe Trabzonspor derbisine damga vuran olay! Ahmet Çakar’dan flaş sözler

İşte yazarların görüşleri;

İSKENDER GÜNEN: GÖZÜNDE FAZLA BÜYÜTMÜŞ

Trabzonspor için ligdeki konumu ne olursa olsun Fenerbahçe maçlarının büyük önemi vardır. Oynadıkları her maçta aralarındaki rekabet öne çıkar. Yeni teknik adam herhalde gözünde Fenerbahçe'yi fazla büyüttü. Çünkü sahaya sürdüğü 11 futbolcunun hep savunma tarafında olan oyunculardan kurulu. Eğer Markovic ve Trezeguet gibi 2 kenar oyuncunuz varsa sol kenarda ikisinden birini kullanmak zorunluluğunuz vardır.