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Fenerbahçe Trabzonspor derbisine damga vuran olay! Ahmet Çakar'dan flaş sözler
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk etti. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Bu galibiyetle Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmayı başardı. Karşılaşma sonrası Ahmet Çakar, iki ismi ön plana çıkardı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 19.05.2023 09:20Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 10:59