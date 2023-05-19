Fenerbahçe Trabzonspor derbisine damga vuran olay! Ahmet Çakar’dan flaş sözler

İşte yazarların görüşleri;

İSKENDER GÜNEN: GÖZÜNDE FAZLA BÜYÜTMÜŞ

Trabzonspor için ligdeki konumu ne olursa olsun Fenerbahçe maçlarının büyük önemi vardır. Oynadıkları her maçta aralarındaki rekabet öne çıkar. Yeni teknik adam herhalde gözünde Fenerbahçe'yi fazla büyüttü. Çünkü sahaya sürdüğü 11 futbolcunun hep savunma tarafında olan oyunculardan kurulu. Eğer Markovic ve Trezeguet gibi 2 kenar oyuncunuz varsa sol kenarda ikisinden birini kullanmak zorunluluğunuz vardır.