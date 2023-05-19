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Fenerbahçe'ye dünya starı! Yıldız futbolcunun kulübünden resmi açıklama

Spor Toto Süper Lig'de derbi maçını da kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmayan Fenerbahçe, 71 puanla potada kalmaya devam ediyor. Trabzonspor galibiyeti sonrası gündeme bomba gibi düşen dünyaca ünlü futbolcu taraflarda büyük bir heyecan yarattı. Yıldız ismin kulübünden transfer sürecine ilişkin resmi açıklama geldi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.05.2023 18:35 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 18:46
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Fenerbahçe’ye dünya starı! Yıldız futbolcunun kulübünden resmi açıklama

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona İsmail Kartal yerine Jorge Jesus ile başlama kararı alan Fenerbahçe, lige verilen araya kadar liderlik koltuğunda kaldı.

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Fenerbahçe’ye dünya starı! Yıldız futbolcunun kulübünden resmi açıklama

Dünya Kupası'nın ardından performans düşüklüğü yaşayan sarı-lacivertli ekip, 14. haftanın sonunda liderliği Galatasaray'a kaptırmıştı.

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Fenerbahçe’ye dünya starı! Yıldız futbolcunun kulübünden resmi açıklama

Ligin kritik virajında Trabzonspor'u konuk eden Kanarya, zorlu maçtan 3-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Fenerbahçe’ye dünya starı! Yıldız futbolcunun kulübünden resmi açıklama

Bu skorla beraber puanını 71 yapan Jorge Jesus ve öğrencileri, lider Galatasaray ile olan puan farkını 5'e düşürdü.

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Fenerbahçe’ye dünya starı! Yıldız futbolcunun kulübünden resmi açıklama

LİGDE SON 4 MAÇ

Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kaldı. Fenerbahçe'nin ise ikisi bay olmak üzere toplam 4 maçı kaldı.