Fenerbahçe'ye dünya starı! Yıldız futbolcunun kulübünden resmi açıklama

Spor Toto Süper Lig'de derbi maçını da kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmayan Fenerbahçe, 71 puanla potada kalmaya devam ediyor. Trabzonspor galibiyeti sonrası gündeme bomba gibi düşen dünyaca ünlü futbolcu taraflarda büyük bir heyecan yarattı. Yıldız ismin kulübünden transfer sürecine ilişkin resmi açıklama geldi. İşte detaylar…