20 Mayıs 2023, Cumartesi
Fenerbahçe'ye dünya starı! Yıldız futbolcunun kulübünden resmi açıklama
Spor Toto Süper Lig'de derbi maçını da kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmayan Fenerbahçe, 71 puanla potada kalmaya devam ediyor. Trabzonspor galibiyeti sonrası gündeme bomba gibi düşen dünyaca ünlü futbolcu taraflarda büyük bir heyecan yarattı. Yıldız ismin kulübünden transfer sürecine ilişkin resmi açıklama geldi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 19.05.2023 18:35 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 18:46
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