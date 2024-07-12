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Bomba iddia: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! İngiliz devi peşine düştü

Süper Lig'de 5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te de sergilediği performans ile Avrupa devlerinin radarına girmişti. Sarı lacivertli ekip Kadıoğlu'nun olası satışından 30 milyon Euro'nun üzerine gelir elde etmeyi planlıyor. Devlerin listesinde olan Kadıoğlu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Giriş: 12.07.2024 22:51 Güncelleme: 12.07.2024 23:04
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Bomba iddia: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! İngiliz devi peşine düştü

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan ve zirveye oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Bomba iddia: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! İngiliz devi peşine düştü

Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi.

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Bomba iddia: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! İngiliz devi peşine düştü

Özellikle son 2 sezondur gösterdiği performasla adından söz ettiren milli oyuncunun talipleri sıraya girdi.

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Bomba iddia: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! İngiliz devi peşine düştü

EURO 2024 performansıyla parlayan yıldızlar arasında yer alan ve uzun süredir Borussia Dortmund'un transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşanmıştı.

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Bomba iddia: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! İngiliz devi peşine düştü

SkyDE'nin haberine göre; Borussia Dortmund yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin belirlediği bedeli yüksek bulmuştu.