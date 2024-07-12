Bomba iddia: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! İngiliz devi peşine düştü

Süper Lig'de 5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te de sergilediği performans ile Avrupa devlerinin radarına girmişti. Sarı lacivertli ekip Kadıoğlu'nun olası satışından 30 milyon Euro'nun üzerine gelir elde etmeyi planlıyor. Devlerin listesinde olan Kadıoğlu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.