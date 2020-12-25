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Haberler Galeri Son dakika: Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala ortaya çıktı! 4 büyükler meğer...

Son dakika: Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala ortaya çıktı! 4 büyükler meğer...

Son dakika: Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala ortaya çıktı! 4 büyükler meğer... Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilklere sahne olmaya devam ediyor. Lig tarihinde pandemi nedeniyle alınan karar sonrasında ilk kez 21 takımla mücadele ediliyor.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 09:34
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Son dakika: Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala ortaya çıktı! 4 büyükler meğer...
Geçtiğimiz sezonun sonunda küme düşme kararı kaldırılırken, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen 3 takım ile birlikte toplamda 21 takım kıyasıya mücadele veriyor.
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Son dakika: Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala ortaya çıktı! 4 büyükler meğer...
Sezon başında uzun lig maratonu için kadrolarını güçlendirme çalışmaları yapan takımlar, ligin ilk yarısında gösterdikleri performanslarla adından söz ettirirken, yıldızlaşan futbolcular da piyasa değerleriyle adından söz ettiriyor.
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Son dakika: Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala ortaya çıktı! 4 büyükler meğer...
Son güncellemelerin ardından Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu. İşte ligimizin en değerli 21 futbolcusu...
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Son dakika: Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala ortaya çıktı! 4 büyükler meğer...

21. OMAR ELABDELLAOUI / GALATASARAY
Galatasaray'ın sezon başında Olympiakos takımından transfer ettiği Norveçli sağ bek Omar, Sarı Kırmızılı ekibe katıldıktan sonra güncel piyasa değeri düşen futbolculardan biri olarak göze çarptı. Oyuncunun güncel değeri 5 milyon €.

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Son dakika: Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala ortaya çıktı! 4 büyükler meğer...

20. CYLE LARIN / BEŞİKTAŞ
Geçtiğimiz sezon Belçika'da kiralık olarak forma giyen Kanadalı futbolcu, bu sezon Beşiktaş'ta attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Değeri yükselen oyuncular arasında yer alan forvetin güncel piyasa değeri 5.5 milyon €.