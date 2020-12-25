Son dakika: Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala ortaya çıktı! 4 büyükler meğer...

21. OMAR ELABDELLAOUI / GALATASARAY

Galatasaray'ın sezon başında Olympiakos takımından transfer ettiği Norveçli sağ bek Omar, Sarı Kırmızılı ekibe katıldıktan sonra güncel piyasa değeri düşen futbolculardan biri olarak göze çarptı. Oyuncunun güncel değeri 5 milyon €.