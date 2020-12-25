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Son dakika: Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala ortaya çıktı! 4 büyükler meğer...
Son dakika: Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala ortaya çıktı! 4 büyükler meğer... Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilklere sahne olmaya devam ediyor. Lig tarihinde pandemi nedeniyle alınan karar sonrasında ilk kez 21 takımla mücadele ediliyor.
Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:30Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 09:34