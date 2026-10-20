Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından güncel UEFA ülke puan sıralaması!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle galibiyeti kaçırırken, mücadeleden 1 puanla ayrıldı. Avrupa kupalarında Türk takımlarının aldığı sonuçlar, UEFA ülke puanı sıralamasını da doğrudan etkiledi. Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında yaşadığı puan kaybının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı yeniden hesaplandı. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? İşte güncel sıralama ve son durum...
Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag karşısında kritik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler, büyük bölümünü 2-1 önde götürdüğü mücadelede son dakikada gelen gole engel olamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Kadıköy'de yaşanan bu sonuç, yalnızca Fenerbahçe'nin Avrupa'daki puan tablosunu değil, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasını da yakından ilgilendirdi. Karşılaşmanın tamamlanmasıyla birlikte ülke puanı tablosunda son durum merak konusu oldu. Peki, Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor ve rakipleriyle arasındaki puan farkı ne kadar? İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki güncel tablo...
İngiltere, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 9 takımla mücadele ediyor. İngiliz ekiplerinden Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Bournemouth, Sunderland ve Crystal Palace Avrupa Ligi'nde, Brighton ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarına en fazla temsilci gönderen ülkeler arasında bulunan İngiltere, UEFA ülke puanı sıralamasında da zirvedeki yerini koruyor. İngiliz takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 9'a bölünüyor.
İngiltere 105.131 puanla listenin ilk sırasında.
İtalya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. İtalyan ekiplerinden Inter, Napoli, Roma ve Como Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Milan ve Juventus Avrupa Ligi'nde, Atalanta ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan İtalya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere'nin ardından ikinci basamakta bulunuyor. İtalyan takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor.
İtalya, İngiltere'nin ardından 89.446 puanla ikinci sırada.
İspanya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 8 takımla mücadele ediyor. İspanyol ekiplerinden Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal ve Real Betis Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Real Sociedad ve Celta Vigo Avrupa Ligi'nde, Getafe ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 8 temsilcisi bulunan İspanya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere ve İtalya'nın ardından üçüncü basamakta bulunuyor. İspanyol takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 8'e bölünüyor.
İspanya, 84.996 puanla İtalya'yı takip ediyor.