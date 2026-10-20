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Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından güncel UEFA ülke puan sıralaması!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle galibiyeti kaçırırken, mücadeleden 1 puanla ayrıldı. Avrupa kupalarında Türk takımlarının aldığı sonuçlar, UEFA ülke puanı sıralamasını da doğrudan etkiledi. Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında yaşadığı puan kaybının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı yeniden hesaplandı. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? İşte güncel sıralama ve son durum...

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından güncel UEFA ülke puan sıralaması! 1

Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag karşısında kritik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler, büyük bölümünü 2-1 önde götürdüğü mücadelede son dakikada gelen gole engel olamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından güncel UEFA ülke puan sıralaması! 2

Kadıköy'de yaşanan bu sonuç, yalnızca Fenerbahçe'nin Avrupa'daki puan tablosunu değil, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasını da yakından ilgilendirdi. Karşılaşmanın tamamlanmasıyla birlikte ülke puanı tablosunda son durum merak konusu oldu. Peki, Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor ve rakipleriyle arasındaki puan farkı ne kadar? İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki güncel tablo...

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından güncel UEFA ülke puan sıralaması! 3

İngiltere, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 9 takımla mücadele ediyor. İngiliz ekiplerinden Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Bournemouth, Sunderland ve Crystal Palace Avrupa Ligi'nde, Brighton ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarına en fazla temsilci gönderen ülkeler arasında bulunan İngiltere, UEFA ülke puanı sıralamasında da zirvedeki yerini koruyor. İngiliz takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 9'a bölünüyor.

İngiltere 105.131 puanla listenin ilk sırasında.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından güncel UEFA ülke puan sıralaması! 4

İtalya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. İtalyan ekiplerinden Inter, Napoli, Roma ve Como Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Milan ve Juventus Avrupa Ligi'nde, Atalanta ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan İtalya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere'nin ardından ikinci basamakta bulunuyor. İtalyan takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor.

İtalya, İngiltere'nin ardından 89.446 puanla ikinci sırada.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından güncel UEFA ülke puan sıralaması! 5

İspanya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 8 takımla mücadele ediyor. İspanyol ekiplerinden Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal ve Real Betis Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Real Sociedad ve Celta Vigo Avrupa Ligi'nde, Getafe ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 8 temsilcisi bulunan İspanya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere ve İtalya'nın ardından üçüncü basamakta bulunuyor. İspanyol takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 8'e bölünüyor.

İspanya, 84.996 puanla İtalya'yı takip ediyor.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından güncel UEFA ülke puan sıralaması! 6

Almanya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. Alman ekiplerinden Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Stuttgart Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Bayer Leverkusen ve Hoffenheim Avrupa Ligi'nde, Freiburg ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan Almanya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ardından dördüncü basamakta bulunuyor. Alman takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor.

Almanya, 83.116 puanla listenin 4. sırasında.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından güncel UEFA ülke puan sıralaması! 7

Fransa, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarının lig aşamalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Lens ve Lille Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Lyon, Marsilya ve Rennes Avrupa Ligi'nde, Monaco ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan Fransa, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'nın ardından beşinci basamakta bulunuyor. Fransız takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor.

Fransa'nın puanı 70.296.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından güncel UEFA ülke puan sıralaması! 8

Portekiz, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 5 takımla mücadele ediyor. Portekiz ekiplerinden Porto ve Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Benfica ve Torreense Avrupa Ligi'nde, Braga ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 5 temsilcisi bulunan Portekiz, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'nın ardından altıncı basamakta bulunuyor. Portekiz takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 5'e bölünüyor.

Portekiz, 66.550 puanla listede 6. sırada.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından güncel UEFA ülke puan sıralaması! 9

Belçika, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 5 takımla mücadele ediyor. Belçika ekiplerinden Club Brugge Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Anderlecht ve Union Saint-Gilloise Avrupa Ligi'nde, Gent ve Sint-Truidense ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 5 temsilcisi bulunan Belçika, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa ve Portekiz'in ardından yedinci basamakta bulunuyor. Belçika takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 5'e bölünüyor.

Listede 7. sırada bulunan Belçika'nın puanı 60.850.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından güncel UEFA ülke puan sıralaması! 10

Hollanda, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 6 takımla mücadele ediyor. Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven ve Feyenoord Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken AZ Alkmaar ve NEC Nijmegen Avrupa Ligi'nde, Ajax ve Twente ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 6 temsilcisi bulunan Hollanda, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz ve Belçika'nın ardından sekizinci basamakta bulunuyor. Hollanda takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 6'ya bölünüyor.

Türkiye'nin rakiplerinden Hollanda'nın 53.729 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından güncel UEFA ülke puan sıralaması! 11

Türkiye, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarına toplam 5 takımla katıldı. Türk ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde mücadele ederken Başakşehir eleme aşamasında Avrupa'ya veda etti. Avrupa kupalarına 5 temsilci gönderen Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz, Belçika ve Hollanda'nın ardından dokuzuncu basamakta bulunuyor. Türk takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 5'e bölünüyor.

Temsilcilerimizin elde etti puan 51.275.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından güncel UEFA ülke puan sıralaması! 12

unanistan, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarına toplam 5 takımla katıldı. Yunan ekiplerinden AEK Atina Şampiyonlar Ligi'nde, Olympiakos ve OFI Girit Avrupa Ligi'nde, Panathinaikos ise Konferans Ligi'nde mücadele ederken PAOK, Konferans Ligi play-off turunda Avrupa'ya veda etti. Avrupa kupalarına 5 temsilci gönderen Yunanistan, UEFA ülke puanı sıralamasında 12. basamakta bulunuyor. Yunan takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 5'e bölünüyor.

10. sırada bulunan Yunanistan'ın puanı 45.813.

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