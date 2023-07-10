Fenerbahçe şartları zorluyor! Livakovic için yeni teklif

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyon olarak hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe, kaleye takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile temasa geçen sarı-lacivertliler Dinamo Zagreb'in kapısını bir kez daha çaldı. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki kaleci için teklif yükselttiği iddia edildi. İşte detaylar...