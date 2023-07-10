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Fenerbahçe şartları zorluyor! Livakovic için yeni teklif

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyon olarak hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe, kaleye takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile temasa geçen sarı-lacivertliler Dinamo Zagreb'in kapısını bir kez daha çaldı. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki kaleci için teklif yükselttiği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.07.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 15:47
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Fenerbahçe şartları zorluyor! Livakovic için yeni teklif

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe şartları zorluyor! Livakovic için yeni teklif

Sarı-lacivertliler transfer sezonunda şimdiye kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe şartları zorluyor! Livakovic için yeni teklif

Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'nin açıklanması da an meselesi.

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Fenerbahçe şartları zorluyor! Livakovic için yeni teklif

Fenerbahçe'nin gündeminde kaleci transferi de yer alıyor.

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Fenerbahçe şartları zorluyor! Livakovic için yeni teklif

Avrupa'dan teklifler alan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleye takviye yapılması planlanıyor.